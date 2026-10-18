מבזקים נוספים
סוף לסערה: קריאת האדמו"ר מגור להצביע ל'יהדות התורה' פורסמה: "שעל ידי זה יתרבה כבוד שמים"
לאחר שבועות מתוחים של תדרוכים, הימנעות מפתיחת מטות וחשש כבד בצמרת 'יהדות התורה' מאובדן אלפי קולות קריטיים, מפרסם ביטאון 'המודיע' בשער את קריאת הקודש המפורשת בשם כ"ק האדמו"ר מגור| במכתב נקראים כל חסידי גור לצאת ולהצביע עבור רשימת ג' "כדי שיתרבה כבוד שמים" - ובכך באים לקצם החששות הכבדים בגוש הימין בכלל וב'יהדות התורה' בפרט (אנ"ש)חזקי שטרן
נער בן 17 נפצע קשה באירוע אלימות באשקלון
נער בן 17 נפצע הלילה (23:28) במצב קשה עם פציעות חודרות באירוע אלימות ברחוב הרצל באשקלון. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים ברזילי. מהמקום פונה גם נער נוסף במצב קל.קובי רוזן
שני צעירים נפצעו בתאונה עצמית במגדל
נהג ונוסע בני 16-17 נפצעו באורח בינוני וקל בתאונה עצמית ברחוב הרותם במגדל. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונו לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
הולך רגל בן 22 נהרג בתאונה בכביש 443
הולך רגל כבן 22 נהרג הלילה בתאונת דרכים בכביש 443 סמוך למחסום עופר. חובשי איחוד הצלה ארי פילצ'יק, אבי לוי וארי נוסבוים דיווחו כי מדובר בהולך רגל שנפגע מרכב. מותו נקבע במקום עקב אופי הפציעות הקשות.קובי רוזן
תאונה בין רכב לקורקינט חשמלי בפתח תקווה - שני פצועים קל
תאונת דרכים בין רכב לרוכב קורקינט חשמלי אירעה ברחוב בזל בפתח תקווה. צוותי איחוד הצלה טיפלו בשני נפגעים שנפצעו באורח קל.קובי רוזן
צעיר בן 19 נפצע במצב בינוני במחסום שועפאט בירושלים
צעיר בן 19 נפצע הערב (22:29) במצב בינוני עם פציעות חודרות סמוך למחסום שועפאט בירושלים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שערי צדק.קובי רוזן
שני צעירים נפצעו בינוני באירוע אלימות באשקלון
שני צעירים כבני 20 נפצעו במצב בינוני באירוע אלימות ברחוב הרצל באשקלון. חובשי איחוד הצלה שהגיעו למקום העניקו להם טיפול רפואי ראשוני, ושניהם פונו לבית חולים. אחד מהם פונה באמבולנס של איחוד הצלה.קובי רוזן
הולך רגל נהרג בתאונת דרכים בכביש 443 סמוך למחסום עופר
גבר פלסטיני בן 21 נהרג הלילה (23:05) לאחר שנפגע מרכב בכביש 443 סמוך למחסום עופר. צוותי מד"א שהגיעו למקום קבעו את מותו לאחר שמצאו אותו ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן