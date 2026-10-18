לאחר שבועות מתוחים של תדרוכים, הימנעות מפתיחת מטות וחשש כבד בצמרת 'יהדות התורה' מאובדן אלפי קולות קריטיים, מפרסם ביטאון 'המודיע' בשער את קריאת הקודש המפורשת בשם כ"ק האדמו"ר מגור| במכתב נקראים כל חסידי גור לצאת ולהצביע עבור רשימת ג' "כדי שיתרבה כבוד שמים" - ובכך באים לקצם החששות הכבדים בגוש הימין בכלל וב'יהדות התורה' בפרט (אנ"ש)

חזקי שטרן