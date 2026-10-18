אל תשכחו מטריות: היכן ירד היום גשם - ואיפה תורגש התקררות?

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. צפויים גשמים מקומיים קלים בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. לפנות בוקר ייתכנו טפטופים לאורך החוף.
על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף.
ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 14-21
תל אביב: 20-25
באר שבע: 16-26
חיפה: 20-25
טבריה: 22-27
צפת: 14-20
אילת: 21-30