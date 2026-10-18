אל תשכחו מטריות: היכן ירד היום גשם - ואיפה תורגש התקררות?

גשם בצפון הארץ ( צילום: אייל מרגולין/Flash90 )

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. צפויים גשמים מקומיים קלים בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. לפנות בוקר ייתכנו טפטופים לאורך החוף.