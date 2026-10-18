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התחזית המלאה

אל תשכחו מטריות: היכן ירד היום גשם - ואיפה תורגש התקררות?

מהפך קל במזג האוויר: גשמים מקומיים ירדו בצפון ולאורך מישור החוף, לצד ירידה נוספת בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים | מתי יגיעו הטפטופים ומה צפוי בימים שני ושלישי? • התחזית המלאה (מזג האוויר)

כה
כיכר השבת
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גשם בצפון הארץ (צילום: אייל מרגולין/Flash90)

היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. צפויים גשמים מקומיים קלים בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. לפנות בוקר ייתכנו טפטופים לאורך החוף.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 14-21

תל אביב: 20-25

באר שבע: 16-26

חיפה: 20-25

טבריה: 22-27

צפת: 14-20

אילת: 21-30
מזג האווירהתחזית

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