אירוע דקירות אכזרי ברחוב הרצל באשקלון הסתיים באסון כבד | נער כבן 17 נפצע אנושות ונפטר בבית החולים 'ברזילי' | נפגע נוסף פונה במצב קל | חובש מד"א: "הוא היה מחוסר הכרה עם פציעות חודרות" | המשטרה: הרקע - סכסוך פלילי (חדשות)

קובי אטינגר