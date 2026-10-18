אל תשכחו מטריות: היכן ירד היום גשם - ואיפה תורגש התקררות?

מבזקים נוספים
אילון מאסק, תכיר את המתחרים: המכונית הפולנית שעפה באוויר
בזמן שמאסק מציג את חזון העתיד, בפולין כבר נרשמה טיסה אמיתית בכביש, עם המראה לגובה של מטרים והתרסקות שהסתיימה בנס (חדשות בעולם)דני שפיץ
רוביו על תקיפת עיתונאית אמריקאית: "מטריד מאוד, טראמפ לא רוצה חיכוכים ביו"ש"
שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הגיב לתקיפת עיתונאית אמריקאית ביום שישי: "התמונות והמראות מטרידים אותנו מאוד. ביקשנו מהישראלים לפעול בנחישות נגד התופעות האלה". רוביו הוסיף כי "טראמפ לא רוצה לראות חיכוכים או משבר כלשהו ביהודה ושומרון. עיתונאית אמריקאית נקלעה לאזור, הותקפה והוכתה. יש תיעוד וידאו של האירוע. כל האירוע הזה היה פשוט מטריד, זה נראה רע מאוד".קובי אטינגר
נתניהו: אנחנו העם הילידי כאן, לא גזלנו את הארץ
ראש הממשלה נתניהו אמר בראיון לעיתונאי האמריקאי מארק לווין: "אנחנו לא יושבים על אדמה שגזלנו. זו המולדת ההיסטורית שלנו. אנחנו העם הילידי כאן. אנחנו לא ההולנדים באינדונזיה. אנחנו יהודים שמוצאם מיהודה. אנחנו לא מפעל קולוניאליסטי. אנחנו הבעלים המקוריים של אדמתנו. זו הארץ שלנו."קובי אטינגר
550 אלף הפגינו בצרפת במחאת התיכוניסטים — 1,200 נעצרו
משרד הפנים הצרפתי מסר כי כ-550 אלף איש השתתפו אתמול במחאת התיכוניסטים ברחבי צרפת, מתוכם כ-110 אלף בפריז. במהלך ההפגנות נעצרו כ-1,200 איש וכ-150 שוטרים נפצעו. דגלים פלסטיניים נראו בזירה. תיעוד מהשטח מראה בעל חנות בניס שהותקף על ידי פורעים כשניסה להגן על עסקו.קובי אטינגר
צרפת בוערת: חצי מיליון איש ברחובות | לואי ויטון, דיור ומאות חנויות נשדדו • התיעודים הקיצוניים
חצי מיליון איש יצאו לרחובות בהנחיית מפלגות השמאל הקיצוני, אליהם חברו מפגינים זרים ומהגרים | בניין העירייה ההיסטורי בלימוז' הוצת וקרס, חנויות נבזזו בפריז, בורדו וניס | שוטרים הותקפו בלבנים וזיקוקים בכינון ישיר כאוס ברחבי המדינה | עשרות חנויות יוקרה ברחבי המדינה נבזוו בידי פורעים | תיעודים קיצוניים מההפגנה ההיסטורית בצרפת (בעולם)ישראל גראדווהל
כמעט הוצאה להורג: גבר ניסה לעצור שישה אופנועים בצווארו
תיעוד קשה מהודו מציג ניסיון מסוכן במיוחד לעצור שישה אופנועים באמצעות חבלים הקשורים לצוואר | המופע יצא משליטה והאיש נזקק לחילוץ (חדשות בעולם)דני שפיץ
פועל נפצע בינוני בנפילה מגובה באתר בנייה בברטעה
גבר כבן 46 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה ביישוב ברטעה. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן
נעצרו 4 חשודים בעבירות פליליות וכלכליות בקבוצת כדורגל בליגת העל
משטרת ישראל עצרה הבוקר ארבעה חשודים מרכזיים בעבירות פליליות וכלכליות הקשורות לקבוצת כדורגל בליגת העל. החקירה הסמויה, שהתנהלה במשך חודשים ביחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (להב 433), חושפת חשדות לקבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, הלבנת הון ועבירות מס. החשד: העבירות בוצעו באופן שיטתי לאורך ארבע עונות, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, לרבות אי דיווח לרשויות המס על שכר ששולם לשחקנים. במסגרת המעבר לשלב הגלוי של החקירה תפסו השוטרים רכבי יוקרה ונדל"ן. היחידה מתכוונת לזמן עשרות שחקני כדורגל לחקירה בימים הקרובים, בהם שחקנים של הקבוצה בהווה ובעבר.קובי רוזן