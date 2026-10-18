מבזקים נוספים
כמעט הוצאה להורג: גבר ניסה לעצור שישה אופנועים בצווארו
תיעוד קשה מהודו מציג ניסיון מסוכן במיוחד לעצור שישה אופנועים באמצעות חבלים הקשורים לצוואר | המופע יצא משליטה והאיש נזקק לחילוץ (חדשות בעולם)דני שפיץ
פועל נפצע בינוני בנפילה מגובה באתר בנייה בברטעה
גבר כבן 46 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה ביישוב ברטעה. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן
נעצרו 4 חשודים בעבירות פליליות וכלכליות בקבוצת כדורגל בליגת העל
משטרת ישראל עצרה הבוקר ארבעה חשודים מרכזיים בעבירות פליליות וכלכליות הקשורות לקבוצת כדורגל בליגת העל. החקירה הסמויה, שהתנהלה במשך חודשים ביחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (להב 433), חושפת חשדות לקבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, הלבנת הון ועבירות מס. החשד: העבירות בוצעו באופן שיטתי לאורך ארבע עונות, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, לרבות אי דיווח לרשויות המס על שכר ששולם לשחקנים. במסגרת המעבר לשלב הגלוי של החקירה תפסו השוטרים רכבי יוקרה ונדל"ן. היחידה מתכוונת לזמן עשרות שחקני כדורגל לחקירה בימים הקרובים, בהם שחקנים של הקבוצה בהווה ובעבר.קובי רוזן
אחרי 16 שנות שלטון: נשיא מצרים בהכרזה דרמטית
אחרי שנים ארוכות בשלטון, עתידה הפוליטי של מצרים מעורר עניין מחודש. ברקע: לחצים מצד תומכיו של א-סיסי, תוכנית להכשרת דור מנהיגים חדש ושאלות על היום שאחרי הנשיא המצרי (חדשות בעולם)דני שפיץ
האדמו"ר מגור קורא לחסידיו להצביע אך לא לשכנע אחרים
תשעה ימים לפני הבחירות, האדמו"ר מגור פרסם קריאה להצביע, אך בניגוד לעבר לא קרא לשכנע מצביעים נוספים לתמוך בג'. הטקסט שפורסם על שער עיתון "המודיע" היה מצומצם מאוד בהשוואה לקריאות של אדמו"רים אחרים.כיכר השבת
בעקבות מעצרי תלמידי ישיבות: הרצ"פניקים יוצאים להפגנות במרכז הארץ
בהוראת הגאון רבי צבי פרידמן, צפויות היום אחר הצהריים הפגנות וחסימות צירים באזור גוש דן והמרכז, על רקע גל מעצרי תלמידי הישיבות והמשך מה שהם מגדירים כרדיפת עולם התורה • בין המוקדים הצפויים: כביש 4, צומת גהה ומחלף גנות (בארץ)קובי ישראל
"כוח עליון היה מעורב": הקברניט שהציל את המטוס חושף לראשונה מה קרה בתא הטייס
סמית מאצ'הר משחזר את רגעי האימה בקוקפיט • "איבדתי את ההכרה, אבל לא ויתרתי" | כל הציטוטים מהריאיון הראשון (בעולם)קובי רוזן
אל תשכחו מטריות: היכן ירד היום גשם - ואיפה תורגש התקררות?
מהפך קל במזג האוויר: גשמים מקומיים ירדו בצפון ולאורך מישור החוף, לצד ירידה נוספת בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים | מתי יגיעו הטפטופים ומה צפוי בימים שני ושלישי? • התחזית המלאה (מזג האוויר)כיכר השבת