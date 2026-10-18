תשעה ימים לפני הבחירות, האדמו"ר מגור פרסם קריאה להצביע, אך בניגוד לעבר לא קרא לשכנע מצביעים נוספים לתמוך בג'. הטקסט שפורסם על שער עיתון "המודיע" היה מצומצם מאוד בהשוואה לקריאות של אדמו"רים אחרים.

כיכר השבת