פיצוץ זכוכית בתוך הפנים: הברמן שאיבד ראייה יפוצה במיליונים

מבזקים נוספים
בצל קדשו של הרבי; מאות חסידי נדבורנה זכו לשבת מרוממת במירון
כמיטב המסורת, גם השנה, זכו חסידי נדבורנה לשהות בשב"ק פרשת נח בצל הקודש של האדמו"ר במסגרת שבת התאחדות השנתית באתרא קדישא מירון | בשבת השתתפו כל חתני האדמו"ר זצ"ל, וכן הרה"צ רבי אהרן דוד רוזנבוים, אחיו של האדמו"ר, לצד מאות החסידים | צפו בתיעוד ממוצאי שב"ק (חסידים)חיים רוזנבוים
תכנן מתקפת טרור ופיצוץ מזעזע בגן הילדים של חב"ד; אמא שלו הגיבה
סטיבן דואניאס בן 51 נעצר בחשד לתכנון מתקפת טרור נגד גן ילדים יהודי • בביתו נמצאו חומרי חבלה ובקבוק תבערה מוכן | 'לא נשרפו מספיק בתי כנסת' (בעולם)יוסי נכטיגל
כשיש ציווי, כל החשבונות נעלמים: המסר המטלטל של הגר"י אזרחי ב'עטרת'
במלאות שלוש שנים להסתלקות ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ"ל, אחיו ראש ישיבת מיר, הגר"י אזרחי, התארח בשבת האחרונה, בישיבת 'עטרת ישראל' במודיעין עילית | במהלך השבת הרעיף טללי חיזוק לבחורים, והתייחס לתקופת הבחירות באמרו: "כשיש ציווי, כל החשבונות נעלמים" | תיעוד וסיקור (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים וקובי ישראל
רוכב אופנוע בן 75 נפצע בינוני בתאונה באשדוד
רוכב אופנוע בן 75 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים עם מעורבות רכב פרטי ברחוב האורגים פינת הנשיא ויצמן באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי במקום, והוא פונה לבית החולים אסותא כשמצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
נפטר איש העסקים מוטי סנדר, מקורב להרצוג ונתניהו
נפטר איש העסקים מוטי סנדר, שהיה מקורב לנשיא הרצוג ולראש הממשלה נתניהו. ב-2019 תיעד בווידאו את התחייבותו של נתניהו ליו"ר העבודה דאז אבי גבאי שלא לחבור לליברמן, התחייבות שכמעט הביאה להקמת ממשלה. ב-2026 טען שהיה מתווך בין הרצוג לנתניהו בענייני חנינה ועסקת טיעון, שני הצדדים הכחישו.כיכר השבת
אירוע ירי בנתניה ליד קריית הממשלה - אין נפגעים
דווח על אירוע ירי בשטח פתוח סמוך לקריית הממשלה בנתניה ללא נפגעים. שוטרי תחנת נתניה הגיעו לזירה ופתחו בסריקות לאיתור מעורבים, לצד פעולות חקירה ואיסוף ממצאים. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי.קובי רוזן
בהשתתפות רבני סאטמר מכל הפלגים: החגיגה שאיחדה את החצרות בירושלים
אל היכל ביהמ"ד הגדול של חסידות סאטמר בירושלים הוכנס ספר תורה, נדבת לבו של הרה"ח ר' שמעון שמחון לעילוי נשמת רעייתו ע"ה | בחגיגה המרוממת השתתפו כלל רבני סאטמר מכל החצרות, וכן האדמו"רים מרחמסטריווקא, סקולען, מבקשי אמונה, הגר"ש אלתר, ועוד | א. אייזנבאך מגיש גלריה מרהיבה (חסידים)חיים רוזנבוים
הרוצח שדקר את האברך לעיני בנו בכולל בבני ברק לא ייכנס לכלא
הופסקו ההליכים המשפטיים נגד רוצח האברך ישי פור ז"ל • חוות דעת פסיכיאטרית קבעה שביצע את המעשה במצב פסיכוטי | צו אשפוז בכפייה למשך 25 שנים (חדשות משפט)דניאל הרץ