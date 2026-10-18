כמיטב המסורת, גם השנה, זכו חסידי נדבורנה לשהות בשב"ק פרשת נח בצל הקודש של האדמו"ר במסגרת שבת התאחדות השנתית באתרא קדישא מירון | בשבת השתתפו כל חתני האדמו"ר זצ"ל, וכן הרה"צ רבי אהרן דוד רוזנבוים, אחיו של האדמו"ר, לצד מאות החסידים | צפו בתיעוד ממוצאי שב"ק (חסידים)

חיים רוזנבוים