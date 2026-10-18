נעלמו מהרשימה: שחקנים ישראלים נחסמו מאליפות העולם

מבזקים נוספים
כועסים? מאוכזבים? מתוסכלים? זו לא סיבה להעניק ניצחון למיארה
מחפשים בית פוליטי? האכזבה מההבטחות שלא קוימו והתחושה שהמפלגות החרדיות לא סיפקו את הסחורה מלוות מצביעים רבים במגזר החרדי לקראת הבחירות, אולם הכעס אינו סיבה לזרוק את הקול ולהעניק אותו במתנה לשמאל. אסור להעניק ניצחון לגלי בהרב - מיארה ולשונאים שלכם (פוליטי)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 15:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 15:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
טרגדיה נוראית: ישראלי בן 43 נהרג בתאונה קטלנית
אזרח ישראלי בן 43 נהרג בתאונת אופנוע במחוז קראבי שבדרום תאילנד • משרד החוץ מלווה את המשפחה בהליכי הבאת הגופה | גל תאונות קטלניות פוקד מטיילים ישראלים במזרח הרחוק (בעולם)דניאל הרץ
ישראלים נקלעו לתופת ולפרעות האלימות בצרפת: "רצנו על החיים שלנו בתוך עשן סמיך ופיצוצים"
ישראלים שנקלעו למהומות בצרפת מתארים תחושות פחד חריגות: "ראיתי אלפי דגלי פלסטין ואנשים רעולי פנים" • בית כנסת בפריז הושחת קשות במהלך הלילה, ארון הקודש נפרץ וספרי תורה נזרקו • "זה רעש שהחזיר אותי לישראל, לכל האזעקות והפיצוצים" • המחאות שהחלו כמחאת סטודנטים הפכו ליום זעם עם מאות אלפי משתתפים • "רצנו על החיים שלנו בתוך עשן סמיך" (אקטואלי)יוסי נכטיגל
איבד שליטה וברח, יריות נורו: המרדף הסוער והדרמטי אחרי הגנב מירושלים
רכב גנוב מירושלים נעצר לאחר מרדף סוער בכביש 356 • החשוד ניסה לנגח ניידת משטרה ונמלט למטע זיתים | פלסטיני בן 22 נעצר (משטרה)קובי רוזן
חשד חמור בבית החולים במרכז: דם נלקח ממטופלים ללא ידיעתם
המרכז הרפואי קפלן ברחובות הגיש תלונה במשטרה בעקבות חשד חמור לכשל בהתנהלות המערך הקרדיולוגי בבית החולים: חשד כי בוצעו לקיחות דם ממטופלים ללא קבלת הסכמה מדעת כנדרש בחוק ובנהלים הרפואיים | כל הפרטים (בארץ, בריאות)מישאל לוי
"מפנים בסיסים ומחלקים כסף למפגינים": המשטר באיראן נערך לתרחיש הקיצון
משמרות המהפכה מפנים בסיסים צבאיים מהערים ומעבירים נשק למערב המדינה • המשטר מציע תשלום לאנשי הבסיג' כדי שיפגינו ברחובות | "כבר פרצנו את מחסום הפחד" (בעולם)דניאל הרץ
מצרים תעניק לסעודיה "כל סיוע נחוץ" להגנתה מפני החות'ים
מועצת ההגנה הלאומית של מצרים אישרה להעניק לסעודיה "כל צורה של סיוע נחוץ ואפשרי" להגנתה, על רקע התגברות מתקפות החות'ים. נשיא מצרים עבד אלפתאח א-סיסי קרא לפרלמנט המצרי לקיים דיון דחוף בסוגיית ההגנה על סעודיה, והצהיר כי מצרים תנקוט בכל אמצעי כדי להגן על הממלכה.קובי אטינגר