נעלמו מהרשימה: שחקנים ישראלים נחסמו מאליפות העולם

מועצת ההגנה הלאומית של מצרים אישרה להעניק לסעודיה "כל צורה של סיוע נחוץ ואפשרי" להגנתה, על רקע התגברות מתקפות החות'ים. נשיא מצרים עבד אלפתאח א-סיסי קרא לפרלמנט המצרי לקיים דיון דחוף בסוגיית ההגנה על סעודיה, והצהיר כי מצרים תנקוט בכל אמצעי כדי להגן על הממלכה.

קובי אטינגר