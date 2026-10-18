טרגדיה נוראית: ישראלי בן 43 נהרג בתאונה קטלנית

מבזקים נוספים
הממשלה קיצצה מאות מיליונים בחינוך לטובת רכש ביטחוני
ישיבת ממשלה חריגה אישרה קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה • משרד החינוך יאבד 354 מיליון שקלים, התחבורה 423 מיליון | המהלך נועד לממן רכש ביטחוני דחוף (פוליטי מדיני)יוני גבאי
בהפתעה: כך בכירי תעשיית המוזיקה חגגו 37 לזמר קובי ברומר | צפו
חגיגה מוזיקלית בברנז'ה: בכירי תעשיית המוזיקה חגגו אמש, מוצאי שבת פרשת נח, מסיבת יום הולדת 37 בהפתעה לזמר קובי ברומר. ברומר הופתע לגלות את חבריו מעולם המוזיקה שהתאגדו יחד כדי לשמוח בשמחתו ולהרעיף עליו איחולים חמים | כך זה נראה. צפו (אנשים)איציק אוחנה
חובש איחוד הצלה החזיר לחיים אישה במחסום קלנדיה
אישה בת 31 שאיבדה הכרה והובאה למחסום קלנדיה הוחזרה לחיים על ידי חובש איחוד הצלה. מחמד עביד, חובש ביחידת האופנועים, ביצע פעולות החייאה ומתן שוק חשמלי באמצעות דפיברילטור. לאחר השוק הראשון שב ליבה לפעום, והיא פונתה לבית החולים שערי צדק במצב יציב.קובי רוזן
רוכב אופנוע בן 29 נפגע מרכב באשדוד ופונה במצב בינוני
רוכב אופנוע בן 29 נפגע מרכב ברחוב דב גור באשדוד בשעה 14:45. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסותא-אשדוד במצב בינוני, עם חבלה בבטן.קובי רוזן
רוכב אופנוע בן 29 נפצע בינוני בתאונה באשדוד
רוכב אופנוע בן 29 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים עם מעורבות רכב פרטי ברחוב דוב גור באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי במקום, והוא פונה לבית החולים אסותא כשמצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
ימי אלול בחצר שטרויס - התבודדות ותענית דיבור גם כשבתו נפצעה
40 יום של תענית דיבור ותנועות ידיים בשעת חירום: מנהג הפרישות הייחודי של הגאון רבי איצ'לה בלאזר - גם כשבתו נפצעה, ה"קבלה" שהרטיבה את רצפת בית הכנסת בדמעות והעדות של הגרצ"פ פרנק | פרק 10 (היסטוריה)ישראל שפירא
כועסים? מאוכזבים? מתוסכלים? זו לא סיבה להעניק ניצחון למיארה
מחפשים בית פוליטי? האכזבה מההבטחות שלא קוימו והתחושה שהמפלגות החרדיות לא סיפקו את הסחורה מלוות מצביעים רבים במגזר החרדי לקראת הבחירות, אולם הכעס אינו סיבה לזרוק את הקול ולהעניק אותו במתנה לשמאל. אסור להעניק ניצחון לגלי בהרב - מיארה ולשונאים שלכם (פוליטי)כיכר השבת
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