טרגדיה נוראית: ישראלי בן 43 נהרג בתאונה קטלנית

40 יום של תענית דיבור ותנועות ידיים בשעת חירום: מנהג הפרישות הייחודי של הגאון רבי איצ'לה בלאזר - גם כשבתו נפצעה, ה"קבלה" שהרטיבה את רצפת בית הכנסת בדמעות והעדות של הגרצ"פ פרנק | פרק 10 (היסטוריה)

ישראל שפירא