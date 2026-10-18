ימי אלול בחצר שטרויס - התבודדות ותענית דיבור גם כשבתו נפצעה

מחפשים בית פוליטי? האכזבה מההבטחות שלא קוימו והתחושה שהמפלגות החרדיות לא סיפקו את הסחורה מלוות מצביעים רבים במגזר החרדי לקראת הבחירות, אולם הכעס אינו סיבה לזרוק את הקול ולהעניק אותו במתנה לשמאל. אסור להעניק ניצחון לגלי בהרב - מיארה ולשונאים שלכם (פוליטי)

כיכר השבת