מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00

מבזקים נוספים
צבא לבנון: לא נמצא נשק במנהרת חזבאללה בביירות
צבא לבנון פרסם כרוז רשמי לפיו לא אותר אמל"ח במנהרה שנחשפה במזרח ביירות באזור רויסאת א-ג'דידה. במנהרה נמצאו כלי חפירה ידניים בלבד.קובי אטינגר
משרד הבריאות מורה על הרתחת מים בכפר חב"ד
משרד הבריאות הורה על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים ביישוב כפר חב"ד. ההנחיה ניתנה בעקבות תוצאות דיגום מים חריגות שהתקבלו. ניתן להשתמש במים לצרכי רחצה וסניטציה. ההנחיה בתוקף עד להודעה חדשה.יוסי נכטיגל
חובשי איחוד הצלה הצילו גבר בן 67 שנחנק במגדל העמק
צוותי איחוד הצלה הצילו את חייו של גבר בן 67 שאיבד הכרה לאחר שנחנק בביתו במגדל העמק. הגבר סבל מחסימה בקנה הנשימה בעקבות חתיכות עוף ותפוח אדמה. החובשים יוסי בן גיגי, פנחס וסרמן וירון חנון ביצעו פעולות חילוץ האוכל מקנה הנשימה, עיסויים ומתן חמצן. לאחר מספר דקות לבו שב לפעום. הגבר פונה לבית החולים העמק במצב קשה ויציב.קובי רוזן
משטרה חוקרת אירועי השחתה והצתות בכפרים באזור בנימין ועציון
משטרת מחוז ש"י פתחה בחקירה בעקבות דיווחים על אירועי השחתת רכוש, חשד להצתה וריסוס גרפיטי בכפרים באזורי בנימין ועציון. שוטרים נכנסו לחלק מהזירות בליווי צה"ל והחלו באיסוף ממצאים וראיות וגביית עדויות. הכוחות צפויים להיכנס לזירות נוספות במהלך החקירה הנמשכת.קובי רוזן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 15:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 15:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
המועמדת ברשימה של וינטר הותקפה באבנים: "כולם בסדר?" | צפו
רכבה של מס' 5 ברשימת "עמך ישראל" הותקף באבנים במהלך סיור הסברה בבנימין • נוסעת נפצעה קל מזכוכיות • חסן-נחום: "הטרור לא ירתיע אותנו" • וינטר, שצולל בסקרים, תקף את הממשלה (בארץ, ביטחון)דוד הכהן
הודעה חריגה לתושבי היישוב החרדי: חובה להרתיח את המים
משרד הבריאות פרסם הנחיה דחופה לתושבי כפר חב"ד להרתיח את המים לפני שתייה, בישול וצחצוח שיניים. ההוראה ניתנה בעקבות תוצאות דיגום מים חריגות שנמצאו ביישוב (חרדים)כיכר השבת
עשרות מליארדים בשנה: איום בביטול שטר ה-200 או העלאת מסים
שי אהרונוביץ' העלה מחדש את רעיון ביטול שטר ה-200 במאבק בכסף השחור • טען כי הצעד יכול להזרים 20-30 מיליארד שקלים לשנה | "התקציב ב-2027-2028 יהיה אכזרי" (כלכלה בארץ)יוני גבאי