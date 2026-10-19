יו"ר כחול לבן, הרמטכ״ל ושר הביטחון לשעבר, בני גנץ, הודיע שלא יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת: "אמשיך להיאבק למען אחדות. זה הפתרון היחיד שימנע אסון נוסף וישמור על ישראל מול כל האתגרים מבית ומחוץ״ (פוליטי)

יוני גבאי