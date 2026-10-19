ביטול שטר ה-200 שקל על הפרק: "ראינו בחקירות משטרה מה קורה"

מבזקים נוספים
תיעוד מטורף: רחפן אוקראיני פינה לראשונה חייל פצוע משדה הקרב
הרחפן הכבד נשא לוחם שנפצע בעמדתו, לאחר שמוקשים ופעילות רחפנים רוסיים מנעו את פינויו באמצעים קרקעיים. המבצע המורכב הסתיים בהצלחה, וחייו של החייל אינם בסכנה (בעולם)כיכר השבת
גנץ פורש: "לא אתמודד בבחירות הקרובות, אמשיך להיאבק למען אחדות" | ההודעה המלאה שמסר
יו"ר כחול לבן, הרמטכ״ל ושר הביטחון לשעבר, בני גנץ, הודיע שלא יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת: "אמשיך להיאבק למען אחדות. זה הפתרון היחיד שימנע אסון נוסף וישמור על ישראל מול כל האתגרים מבית ומחוץ״ (פוליטי)יוני גבאי
פועל בן 35 נפצע בינוני בתאונת עבודה בקריית שמונה
פועל בן 35 נפצע במצב בינוני במהלך עבודתו במרכז מסחרי בקריית שמונה. האירוע התרחש בשעה 14:44. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי בשל חבלות בגפיים ומפנים אותו לבית החולים זיו.קובי רוזן
צעיר בן 18 נפצע קשה בתאונת דרכים בקריית מוצקין
הולך רגל בן 18 נפגע קשה מרכב בדרך עכו חיפה בקריית מוצקין. התאונה אירעה בשעה 14:51. הצעיר סובל מחבלות בראש ובגפיים ופונה לבית החולים רמב"ם. נהגת הרכב פונתה במצב קל.קובי רוזן
רוכב אופנוע בן 29 נפצע בינוני בתאונה במחלף עד הלום
צעיר בן 29 נפצע במצב בינוני בתאונת דרכים במחלף עד הלום ביציאה לכביש 4 צפונה. האירוע אירע בשעה 15:06 כאשר רוכב האופנוע נפגע מרכב. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי בשל חבלות בבטן ובגפיים ומפנים אותו לבית החולים אסותא.קובי רוזן
לוחמי דובדבן עצרו שני מחבלים שתכננו פיגוע בטווח המיידי
לוחמי יחידת דובדבן עצרו אתמול בכפר עקב שבחטיבת בנימין שני מחבלים בהכוונת השב"כ. המעצרים קידמו מתווה טרור בטווח הזמן המיידי ופעלו להקמת תשתית טרור. השניים הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון.ב. ניסני
רוכב אופנוע בן 29 נפצע בינוני בתאונה בכביש 4 בכניסה לאשדוד
רוכב אופנוע בן 29 נפצע בינוני בתאונה שאירעה בכביש 4 בכניסה הדרומית לאשדוד. התאונה כללה התנגשות עם רכב פרטי. צוותי איחוד הצלה העניקו לרוכב טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית חולים במצב בינוני.קובי רוזן
משפיעני רשת פרו-ישראלים בעלי אזרחות זרה הותקפו באבנים בכפר תרמסעיא
משפיעני רשת פרו-ישראלים בעלי אזרחות מארה"ב, ארגנטינה, קנדה, צרפת, בריטניה ודרום אפריקה הותקפו הבוקר באבנים בכפר תרמסעיא. התקיפה אירעה במרחק כקילומטר וחצי מהמקום בו הותקפה ביום שישי העיתונאית האמריקאית היידי לוין. בשני המקרים יש פצועים ומדובר באזרחים זרים.קובי אטינגר