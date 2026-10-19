מבזקים נוספים
שבת של רוממות: צפו בתיעוד מצאת השבת במחיצת האדמו"ר מסטוטשין
האדמו"ר מסטוטשין, המתגורר בארה"ב וביקר בימים האחרונים בארץ הקודש, ערך את השבת בעיר הקודש ירושלים | את התפילות והטישים ערך באולם 'בית מלכה' | שמואל דריי מגיש תיעוד מצאת השבת במחיצת האדמו"ר (חסידים)חיים רוזנבוים
פצצה מתקתקת של משבר הגיוס: 64,000 עריקים חרדים בדרך לאישומים פליליים ומאסר ממושך
תום עידן ה"שבועיים בכלא" בתוך חודשיים צפויה המערכת הצבאית להחמיר דרמטית את הענישה נגד עריקים חרדים ולשלוח אותם לחודשים ארוכים מאחורי סורג ובריח | דיון נוקב על תרבות הפייק והבינה המלאכותית, הונאות הוואטסאפ, המהומות באירופה ולמה אסור לשאול 'למה אתם מצביעים'? (דבר ראשון)משה מנס ושוקי סלומון
הרבנים מכל החוגים נהרו; שמחת נישואי נכד הגאון רבי משה צדקה
קהל רב ובראשם אדמו"רים ורבנים נהרו אמש (ראשון) לשמחת נישואי נכד ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, בן לחתנו רבי מרדכי עטייה, ראש כולל 'שערי ישועה' | בין ההמונים נצפו כאמור רבנים מכל המגזרים המעריכים את פעלו של ראש הישיבה למען כלל ישראל, על שנלחם על כל הקודש לנו כל הימים, מגזירות הגיוס ועד התקשורת ועוד | דוד ארזני מגיש גלריה (חרדים)חיים רוזנבוים
סמוטריץ' קורא לוינטר לפרוש: "השמאל מאורגן - אל תהמרו על מדינת ישראל"
שר האוצר פונה בקריאה דרמטית למפלגות הימין הקטנות • "השמאל מאורגן למופת, בימין זריקת קולות" | אחרי פרישת גנץ והסקרים הקשים (פוליטי מדיני)יוני גבאי
לפיד על פרישת גנץ: מי שסומך על נתניהו כך זה נגמר
יאיר לפיד הגיב לפרישת בני גנץ מהממשלה ואמר: "מאחל לו הצלחה. זו הזדמנות להיזכר שמי שסומך על נתניהו והולך יחד איתו - כך זה ייגמר".כיכר השבת
סמוטריץ' קורא לבטל את הסכמי אוסלו ולפרק את הרשות הפלסטינית
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בראיון כי יש לבטל את הסכמי אוסלו ולפרק את הרשות הפלסטינית. לדבריו, "היא עומדת מאחורי כל הפרובוקציות נגד ישראל ומאחורי המהלכים המשפטיים הבינלאומיים נגדנו".קובי אטינגר
איך זה לא היה עד היום? בשורה היסטורית והלכתית לנופשים בים המלח
המשרד לשירותי דת יקים מקווה טהרה ראשון במתחם המלונות בעין בוקק • השקעה של כ-2 מיליון שקל ופתרונות הלכתיים מגוונים | מענה לציבור הנופשים והמבקרים באזור (חרדים)קובי אטינגר
מבצע ענק: עשרות נעצרו בחשד להשלכת פסולת בניין בלתי חוקית | תיעוד
חקירה סמויה משותפת של המשטרה והמשטרה הירוקה הגיעה לסיומה • נתפסו 18 משאיות ושני שופלים בשווי עשרות מיליוני שקלים | מבצע נרחב נגד עבריינות סביבתית (חדשות)דניאל הרץ