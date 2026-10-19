מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00

מבזקים נוספים
מקרון יצא לביקור במדינות המפרץ כדי להוזיל מחירי דלק
הנשיא הצרפתי עמנואל מקרון יצא לביקור בן שלושה ימים במדינות המפרץ, שהחל באיחוד האמירויות. מטרת הביקור: למצוא דרך להוזיל את מחירי הדלק בצרפת בעקבות "מחאת התיכוניסטים". מקרון אמר בנאום לאומה כי "כולנו חשים כעס הערב. אנחנו חשים גם בושה לנוכח המראות הקשים וההרס שהתחוללו ברחובותינו. מי שבזזו חייבים לתת את הדין על מעשיהם". הנשיא ייחס את המהומות למחירי הדלק היקרים בעקבות המלחמה באיראן.קובי אטינגר
אשר מברך את גנץ: "מענטש" שתרם למדינה ויחזור ויתרום
יו"ר יהדות התורה יעקב אשר אמר על בני גנץ: "ידידי בני גנץ הוא 'מענטש', אדם שתרם רבות למדינת ישראל ולביטחונה לאורך שנים ארוכות". אשר הוסיף כי הוא מאחל לגנץ הצלחה גדולה ובטוח שיחזור ויתרום מכישרונותיו בהנהגת המדינה. "לצד חילוקי הדעות, תמיד ידענו לשמור על קשר אישי, שיח מכבד והערכה הדדית. בני הוא העדות החיה לכך שידידות והכרת הטוב אינן תלויות בחלוקה לגושים" אמר.כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 17:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 17:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
אשתו של ראש העיר כפר סבא פרצה בבכי בדיון: "מצבה הנפשי קשה מאוד"
בית המשפט האריך בארבעה ימים את מעצר ראש העיר כפר סבא ורעייתו | מיטל סער פרצה בבכי באולם ושומרת על זכות השתיקה | החקירה מתמקדת בהעברות כספים ומעורבות בניהול העירייה (בארץ, משפט)יאיר טוקר
פרמדיק איחוד הצלה הציל פועל שפיתח הלם אלרגי לצמר סלעים בבאר יעקב
פועל כבן 40 פיתח תגובה אלרגית חריפה לצמר סלעים במהלך עבודות שיפוצים בבאר יעקב. הפרמדיק אליהו אבידן מאיחוד הצלה הזריק לו אדרנלין והעניק סיוע רפואי מציל חיים. לאחר שמצבו התייצב, הפועל פונה לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
חובש איחוד הצלה הציל פעוטה בת שנתיים מהלם אלרגי בטבריה
צוותי איחוד הצלה הצילו את חייה של פעוטה בת שנתיים שפיתחה תגובה אלרגית מסכנת חיים לאחר שנחשפה לביצים בביתה בטבריה. החובש ינון אשר אלקיים הזריק לה אדרנלין והעניק סיוע רפואי מציל חיים. לאחר שמצבה התייצב, הפעוטה פונתה לבית חולים להמשך טיפול ובדיקות.קובי רוזן
נעצרו 4 חשודים בתקיפת צוות אבטחה בבית החולים פוריה
ארבעה תושבי עראבה נעצרו בחשד שתקפו את צוות האבטחה במרכז הרפואי "צפון" (פוריה). האירוע התרחש בשעות הצהריים בחדר המיון, על רקע ויכוח מילולי בין הצדדים. שוטרי מחוז צפון הגיעו למקום, פתחו בחקירה וגבו עדויות מהנוכחים.קובי רוזן
שוחד בלשכת הנשיא לשעבר ריבלין: איש העסקים הודה והורשע
בית המשפט המחוזי בחיפה הרשיע את מזיד חמדאן במתן שוחד ליועצו הבכיר של הנשיא לשעבר ראובן ריבלין. הכספים הועברו בתמורה לקידום בקשות מול רשויות המדינה, ובהן ענייני רישוי, אשרות כניסה ובחינות הסמכה (משפט)משה כהן