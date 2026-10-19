בנט מסתבך בתביעה בגלל ריאיון: "דברי הבל, שקר ורעות רוח"

מבזקים נוספים
"לאריה דרעי אין אלוקים, אני יותר דתי ממנו!" | נפתלי בנט מתפוצץ באולפן 'כיכר'
שבוע לבחירות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיע לריאיון סוער מול ישי כהן, ויצא במתקפה חסרת תקדים נגד יו"ר ש"ס אריה דרעי | "הוא לא שומר את המצווה הכי בסיסית, זו המצאה של דת חדשה. זה חילול השם" | קטע מתוך הריאיון המלא שישודר מחר ב'כיכר השבת' (פוליטי)ישי כהן
שבוע לבחירות: טסלר חושף בחוג בית סגור את האסטרטגיה של יהדות התורה
ח״כ ביהדות התורה התייחס בחוג בית סגור באלעד למאזן הכוחות הפוליטי, והבהיר את המטרה אליה חותרת המפלגה • צפו בתיעודקובי ישראל
שב"כ הוקפץ לזירה: מעצר חריג בכביש 1 של חשודים בעבירות ביטחוניות
פעילות ערה של כוחות הביטחון נרשמה בכמה מוקדים באזור ירושלים, על רקע מידע מודיעיני שהתקבל | ושני חשודים בעבירות ביטחונית נעצרו בכביש 1 (בארץ)משה בשן
סקר חדשות 12: זליכה והנדל מתחת לאחוז החסימה, 55-51 לגוש איזנקוט
על פי סקר חדשות 12, מפלגות זליכה והנדל נופלות מתחת לאחוז החסימה. גם מפלגת וינטר לא עוברת את אחוז החסימה. הסקר מעניק לגוש איזנקוט יתרון של 55 מנדטים מול 51 לגוש המתחרה.כיכר השבת
סמוטריץ' מבטיח: 20 ישובים ו-40 חוות בנגב ובגליל בחצי שנה
השר בצלאל סמוטריץ' הבטיח כי במסגרת תוכניתו לפיתוח הגליל והנגב בקדנציה הבאה, אם יזכה לה, הוא יקים בתוך חצי שנה 20 ישובים ו-40 חוות בנגב ועוד 20 ישובים ו-40 חוות בגליל. לדבריו, הוכחת היכולת הייתה ביהודה ושומרון.קובי אטינגר
סמוטריץ': פורעים אנרכיסטים מאיימים על ההתיישבות - כישלון באכיפה
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס לאלימות מתנחלים ביהודה ושומרון וטען: "לצערי יש חבורה של פורעים אנרכיסטים גם בצד שלנו - רובם לא מתוך ההתיישבות. הם מאיימים על כל המהפכה שחוללתי בשנים האלה". סמוטריץ' הוסיף כי "חייבים למגר זאת" והאשים: "יש כישלון טוטלי של מערכת אכיפת החוק בישראל".קובי אטינגר
המשטרה מפריכה דיווחים על אירוע בטחוני באצטדיון טדי בירושלים
משטרת ישראל הבהירה כי אין כל אירוע בטחוני חריג באזור אצטדיון טדי בירושלים, וכי משחק הכדורגל ממשיך להתנהל כסדרו. ההבהרה הגיעה בעקבות פרסומים ברשת. המשטרה קראה לציבור להיצמד להודעות רשמיות ולגלות אחריות בהפצת מידע.קובי רוזן
עדות דרמטית של בעלת עסק מוסלמית במרסיי: "80 אחוז היו מהקהילה שלי, אני מתביישת"
בעלת עסק בעיר הדרומית מרסיי אמרה בראיון לתקשורת הצרפתית כי איבדה את כל מה שהיה לה במעשי הביזה והשוד בחנותה | "אני מוסלמית, ו-80% מהתוקפים היו מוסלמים", הודתה בעלת העסק והוסיפה כי היא מתביישת בכך (בעולם)כיכר השבת