מבזקים נוספים
עשרות בחורי ישיבה חסידי חב״ד נעצרו יחד בנתב״ג; המשפחות ממתינות בטרמינל
שוטרים המתינו לעשרות בחורי ישיבה חסידי חב״ד בנתב״ג, ועצרו אותם בעקבות אי הסדרת מעמדם מול צה״ל | הבחורים הגיעו יחד בטיסה מניו יורק בתום שנת לימודים (חרדים)נחמן שטרנהרץ
חצי ש"ס מאחוריהם; אלפי חסידי פאפא חגגו את סיום המחצית והתחלת 'בבא קמא'
אלפי חסידי פאפא התכנסו למעמד סיום חצי ש"ס, בשילוב מעמד התחלת החצי השני ע"י הלימוד במסכת 'בבא קמא' | במרכז המעמד הופיע האדמו"ר בהדרו, נשא מדברות קודשו, ופצח בריקוד נלהב לכבוד התורה ולומדיה | צפו בגלריה (חסידים)חיים רוזנבוים
מכה לתשתיות הטרור: צה"ל ושב"כ השמידו שלושה מחסני אמל"ח של חמאס ברצועה
בפעילות משותפת בשבוע שעבר, הותקפו והושמדו מחסני אמצעי לחימה ששימשו את הזרוע הצבאית של ארגון הטרור • בין אמצעי הלחימה שהושמדו: רקטות, משגרים ורובי קלאצ'ניקוב • צה"ל: "נמשיך לפעול להסרת כל איום מיידי" (צבא)ב. ניסני
לקראת הבחירות: חבר הקונגרס ביקר אצל האדמו"ר מסאטמר
חבר הקונגרס בבית הנבחרים בארה"ב, פט רייאן, המייצג את העיר מונורו ומתמודד בימים אלו לבחירה מחודשת, הגיע לביקור חיזוק במעון האדמו"ר מסאטמר | הרבי הודה לו על פועלו למען החינוך הטהור, ובהמשך דנו בקידום פתרונות דיור ובהרחבת גבולי הקדושה לרווחת אלפי התושבים (חסידים)חיים רוזנבוים
אל תעזבי ידיים: פעוטה נמצאה תלויה באוויר בקומה 12
דרמה בסין: פעוטה נתלתה מחלון בבניין רב קומות, והשכנים מיהרו לפעול כדי למנוע אסון | בעוד הילדה תלויה בגובה רב, התושבים ניסו לתמוך בה (חדשות בעולם)דני שפיץ
היעלמות מסתורית: הדיווח הדרמטי על מצבו של קים ג'ונג און
שמונה ימים ללא הופעה פומבית של אחד המנהיגים המסוגרים בעולם מעוררים שאלות סיבבי הרודן של צפון קוריאה (חדשות בעולם)דני שפיץ
190 ילדים מתו: כומר קרא למאמיניו להרעיב ילדים כדי לפגוש את אותו האיש
מנהיג הכת בקניה הבטיח למאמיניו כי יפגשו את אותו האיש לאחר סוף העולם אם יפסיקו לאכול | בית המשפט הרשיע אותו ברצח 190 ילדים ואדם מבוגר (חדשות בעולם)דני שפיץ
פשיטת ענק בצפון: מצבור האמל"ח והסמים של ארגון 'אבו לטיף' נחשף בשטח פתוח
פעילות של כוחות ימ"ר צפון ומג"ב מעל הכפר ראמה הובילה לגילוי בונקר נשקים וציוד לחימה | בין הממצאים: 12 כלי נשק, מטעני חבלה צה"ליים, עשרות מערכות הפעלה, אפודים קרמיים ומעל 3 ק"ג קוקאין | "מכה קשה לתשתיות הארגון" (בארץ)קובי רוזן