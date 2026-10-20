מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 11:00

ראש הממשלה בנימין נתניהו יישר הבוקר קו עם הדרישה החרדית והביע תקווה כי חוק הגיוס יוסדר בקדנציה הבאה עוד לפני הקמת הממשלה | הוא גם יצא בתקיפות נגד מעצר בחורי הישיבות ואמר: "המעצרים הם ניסיון לפגוע בגיוס ללא כפיה, צריכה להיות חלוקת נטל חדשה" • באופוזיציה מיהרו לתקוף את הדברים (אקטואליה)

חזקי שטרן