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אותרו 150 אמצעי לחימה

יותר מ-540 תשתיות טרור הושמדו: צפו בפעילות אוגדה 91 בדרום לבנון

במהלך השבועות האחרונים פעלה אוגדה 91 במספר כפרים במרחב הביטחוני בדרום לבנון | הכוחות השמידו יותר מ-540 תשתיות טרור בהן מחסני אמל"ח ואיתרו יותר מ-150 אמצעי לחימה | צפו בתיעוד (צבא)

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השמדת תשתיות טרור במרחב הביטחוני בדרום לבנון
השמדת תשתיות טרור במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

כוחות חטיבה 300, 769, 4 וביסל"ח בפיקוד אוגדה 91, פועלים במרחב הביטחוני, להסרת איומים על מדינת ישראל.

במהלך השבועות האחרונים, הכוחות פעלו במרחב הכפרים אל-ח'יאם, טיר חרפא, מיס אל-ג'בל ומג'דל זון שנמצאים במרחב הביטחוני.

פעילות כוחות אוגדה 91 במרחב הביטחוני בדרום לבנון
פעילות כוחות אוגדה 91 במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

הכוחות השמידו יותר מ-540 תשתיות טרור בהן מחסני אמל"ח, איתרו יותר מ-150 אמצעי לחימה, ביניהם: רימונים, רקטות, טילי 'RPG', טילי נ"ט, טילי נ"ט ארוכי טווח, כלי ירי ארטילרי, משגרים, נשקים מסוג 'קלאצ'ניקוב', מטענים, רובים, אקדחים, נשקים קלים ומחסניות.

פעילות כוחות אוגדה 91 במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות אוגדה 91 במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות אוגדה 91 במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות אוגדה 91 במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות אוגדה 91 במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות אוגדה 91 במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות אוגדה 91 במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות אוגדה 91 במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות אוגדה 91 במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

במסגרת הפעילות של אוגדה 91, פעלו כוחות השייכים לחטיבת ביסל"ח וגדוד גפן של בה"ד 1 במרחב הבטחוני, לאיתור אמצעי לחימה והשמדת תשתיות טרור.

דובר מציין כי "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים ולהיות מחויב להסכם הפסקת האש".

אמצעי לחימה שאותרו במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
אמצעי לחימה שאותרו במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
אמצעי לחימה שאותרו במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
אמצעי לחימה שאותרו במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
אמצעי לחימה שאותרו במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
אמצעי לחימה שאותרו במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
אמצעי לחימה שאותרו במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
אמצעי לחימה שאותרו במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
אמצעי לחימה שאותרו במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
אמצעי לחימה שאותרו במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
אמצעי לחימה שאותרו במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
אמצעי לחימה שאותרו במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
צה"לחיזבאללהדרום לבנון

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