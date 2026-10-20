השמדת תשתיות טרור במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
כוחות חטיבה 300, 769, 4 וביסל"ח בפיקוד אוגדה 91, פועלים במרחב הביטחוני, להסרת איומים על מדינת ישראל.
במהלך השבועות האחרונים, הכוחות פעלו במרחב הכפרים אל-ח'יאם, טיר חרפא, מיס אל-ג'בל ומג'דל זון שנמצאים במרחב הביטחוני.
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פעילות כוחות אוגדה 91 במרחב הביטחוני בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
הכוחות השמידו יותר מ-540 תשתיות טרור בהן מחסני אמל"ח, איתרו יותר מ-150 אמצעי לחימה, ביניהם: רימונים, רקטות, טילי 'RPG', טילי נ"ט, טילי נ"ט ארוכי טווח, כלי ירי ארטילרי, משגרים, נשקים מסוג 'קלאצ'ניקוב', מטענים, רובים, אקדחים, נשקים קלים ומחסניות.
במסגרת הפעילות של אוגדה 91, פעלו כוחות השייכים לחטיבת ביסל"ח וגדוד גפן של בה"ד 1 במרחב הבטחוני, לאיתור אמצעי לחימה והשמדת תשתיות טרור.