קים ג'ונג און ( צילום: shuterstock )

הפעם זה אמיתי? גל שמועות על מצבו הבריאותי של שליט צפון קוריאה, קים ג'ונג און, פשט ביממה האחרונה ברחבי העולם, לאחר שברשתות החברתיות הופיעו טענות שלפיהן הרודן בן ה-42 לקה בדימום מוחי חמור, הוטס בחשאי לבית חולים בסין ושקע בתרדמת.

אחד המקורות המרכזיים להפצת השמועות הוא ואנג'ון שיה, פעיל אופוזיציה סיני המתגורר בארצות הברית המציג את עצמו כ"יו"ר המפלגה הדמוקרטית הסינית". בפוסט שפרסם ברשת X טען כי קים סבל מדימום מוחי קשה ושקע בתרדמת. בהמשך טען כי מומחים רפואיים סינים ניסו להצילו, אולם חלון הזמן לטיפול כבר נסגר והוא מת. לדבריו, גופתו הוחזרה בחשאי לצפון קוריאה. שיה אף טען כי סין שיגרה 9,000 חיילים לפיונגיאנג כדי להבטיח את העברת השלטון לבתו של קים, קים ג'ו אה, ולמנוע מלחמת אזרחים. עם זאת, אין אישור רשמי או ראיות עצמאיות לטענות, ולא ברור אם התרחש אירוע רפואי כלשהו. אל תעזבי ידיים: פעוטה נמצאה תלויה באוויר בקומה 12 דני שפיץ | 09:21 אמן איטלקי מכר יצירה בלתי נראית תמורת יותר מ-18,000 אלף דולר אריה רוזן | 12:05 בטרם נדע האם גם הפעם מדובר בגל שמועות שיחלוף מהר או שמא דיווח מאומת - יצאנו בעקבות העונות הקודמות בעלילה סביב חייו של הרודן מצפון קוריאה, שגם בהם נטען על "מותו" של האיש. 2014: "הפיכה צבאית" או "מוות מוחי" בספטמבר 2014, סוכנות הידיעות הממלכתית של צפון קוריאה שידרה סרטון שבו נראה קים ג'ונג און מסייר במדינה כשהוא סובל מצליעה קשה ובולטת ברגל ימין. הקריין בטלוויזיה הממלכתית אף ציין באופן חריג כי המנהיג "סובל מאי-נוחות", צעד שנועד להראות שהוא מתאמץ עבור העם, אך בפועל הצית סקרנות עולמית. מיד לאחר שידור הסרטון, קים נעלם לחלוטין למשך 40 יום רצופים. הדרמה החריפה כאשר קים החמיץ שורה של אירועים פוליטיים וממלכתיים קריטיים, כולל ישיבה של הפרלמנט הצפון-קוריאני וחגיגות יום השנה של המפלגה. בוואקום המידע המוחלט שנוצר, אנליסטים במערב ובדרום קוריאה החלו להעלות השערות קיצוניות. בהתחלה דווח כי הוא סובל ממחלת השיגדון (Gout) כתוצאה ממשקלו ואורח חייו, אך ככל שהימים נקפו, כלי התקשורת העולמיים החלו לדווח על הפיכה צבאית שקטה שבה אחותו או גנרלים בכירים הדיחו אותו, ואף על מות מוחי בעקבות שבץ. ב-14 באוקטובר 2014, קים הופיע מחדש בטלוויזיה כשהוא מחייך ונעזר במקל הליכה. מאוחר יותר חשף המודיעין הדרום-קוריאני כי הסיבה להיעלמות הייתה רפואית לחלוטין – קים עבר ניתוח פשוט להסרת ציסטה מהקרסול (שנבעה מהשמנת יתר ונעילת נעליים בעלות הגבהה), ונזקק לזמן החלמה הרחק מהמצלמות.

קים במפעל תחמושת

אפריל-מאי 2020: "מות מוחי בעקבות ניתוח לב כושל"

ב-15 באפריל 2020 נערכו חגיגות "יום השמש" – יום הולדתו של מייסד המדינה וסבו של קים, קים איל סונג. ההיעדרות של קים ג'ונג און מהאירוע הלאומי הקדוש ביותר למשטר הדליקה מיד נורות אדומות אצל אנליסטים בעולם.

האתר הדרום-קוריאני Daily NK (המבוסס ברובו על עריקים ומקורות חשאיים בתוך צפון קוריאה) פרסם דיווח ראשוני לפיו קים עבר ניתוח לב וכלי דם (קרדיווסקולרי) ב-12 באפריל ונמצא בתהליך החלמה בוילה שלו.

רשת CNN האמריקנית לקחה את הדיווח צעד קדימה ופרסמה כותרת דרמטית לפיה המודיעין האמריקני בודק מידע שקים נמצא ב"סכנת חיים חמורה" בעקבות הניתוח.

מנגד, ממשלת דרום קוריאה ניסתה להרגיע והצהירה לכל אורך הדרך כי הנתונים שלהם מראים ש"אין שום דבר חריג בצפון", ואילו נשיא ארה"ב דאז, דונלד טראמפ, תקף את CNN וטען שהדיווח מבוסס על מסמכים ישנים ופייק ניוז.

ב-1 במאי 2020, לאחר 21 ימים של דממה מוחלטת, הופיע קים ג'ונג און כשהוא גוזר סרט לפתיחת מפעל דשנים בסונצ'ון. הוא נראה מחויך ונעזר ברכב גולף קטן, דבר שהעלה הערכות כי הוא אכן עבר הליך רפואי קל או פשוט שהה בבידוד מחשש להידבקות בקורונה, אך השמועות על מותו הופרכו לחלוטין.

אוגוסט 2020:

שירות המודיעין הלאומי של דרום קוריאה (NIS) קיים תדרוך סגור לחברי הפרלמנט בסיאול. בתדרוך נאמר כי קים ג'ונג און החליט להעביר חלק מסמכויות הניהול שלו לגורמים בסביבתו, ובעיקר לאחותו הצעירה והמשפיעה, קים יו ג'ונג, כדי "להפחית את עומס העבודה והלחץ שלו".

דיפלומט דרום-קוריאני לשעבר בשם צ'אנג סונג-מין (ששימש בעבר כעוזרו של נשיא דרום קוריאה המנוח קים דה-ג'ונג) לקח את המידע המודיעיני ופרסם הצהרה קיצונית ברשתות החברתיות ובתקשורת. הוא טען: "אני מעריך שהוא נמצא בקומה (תרדמת), אבל חייו לא הסתיימו".

צ'אנג טען ששום מנהיג צפון קוריאני לא היה מעביר מסמכויותיו לאדם אחר (ובטח לא לאחותו) אלא אם כן הוא חולה מכדי למשול או שנשקפת סכנה ממשית לחייו. הדיווח שלו צוטט במהירות בצהובונים בריטיים ואמריקניים מובילים והפך לוויראלי בתוך שעות.

ימים ספורים בלבד לאחר מכן, התקשורת הממלכתית בפיונגיאנג פרסמה תמונות ווידאו של קים ג'ונג און כשהוא מנהל באופן פעיל ואנרגטי את ישיבת הפוליטביורו (הלשכה הפוליטית של המפלגה). בישיבה הוא נראה מעשן, מנחה את השרים כיצד להתכונן לסופת טייפון מתקרבת, ומדבר על המאבק הלאומי בנגיף הקורונה – מה ששם קץ מיידי לטענות לפיהן הוא שרוי בתרדמת

במהלך שנת 2021, קים ג'ונג און הפחית משמעותית את הופעותיו הציבוריות בשל סגרים הדוקים שהטילה המדינה בעקבות מגפת הקורונה. כאשר הופיע מחדש בחודש יוני ולאחר מכן בספטמבר 2021, במצעד צבאי חגיגי לרגל יום השנה להקמת המדינה, העולם כולו נדהם.

המנהיג, שנודע בממדי גופו הגדולים (והערכות שנשקל כ-140 קילוגרמים), הופיע כשהוא רזה באופן קיצוני, השיל לפחות 20 קילוגרמים ממשקלו, פניו היו צרות בהרבה וחליפותיו היו גדולות עליו. הוא נראה אנרגטי, שזוף ואף רקד ובירך את ההמונים.

בעקבות כך, צהובונים בריטיים (בראשם ה-Daily Mail וה-The Sun) וגולשים ברשתות החברתיות החלו לפרסם תמונות "לפני ואחרי". נטען בהן כי תווי הפנים שלו השתנו, שצורת אוזניו שונה וכי קים ג'ונג און האמיתי מת או נמצא במצב אנוש, ומי שמנהל את המדינה הוא כפיל שעבר ניתוחים פלסטיים כדי להידמות לו.

בנוסף, כלי תקשורת אחרים העריכו כי הירידה המהירה במשקל אינה תוצאה של דיאטה, אלא עדות לכך שהמנהיג סובל ממחלה קשה, כגון סרטן או קריסת מערכות, וכי ימיו ספורים.

באוקטובר 2021, המודיעין הדרום-קוריאני פרסם דוח רשמי וחד-משמעי ששם קץ לשמועות. המודיעין אישר כי לא מדובר בכפיל, אלא בקים ג'ונג און האמיתי, לאחר שסריקות ממוחשבות של תווי פניו נמצאו תואמות לחלוטין.

בנוסף, המודיעין קבע כי קים בריא לחלוטין ולא נמצא על ערש דווי. הירידה הדרסטית במשקל הייתה תוצאה של דיאטה יזומה ומפוקחת שאליה נכנס בהמלצת רופאיו האישיים, במטרה לשפר את מצבו הבריאותי הכללי (שכן משקלו הקודם העמיד אותו בסיכון גבוה למחלות לב וסוכרת).

האם גם הפעם מדובר בגל שמוות חולף שיופרך בקרוב? ימים יגידו.