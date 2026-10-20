עימות חריף בעדות מנדלבליט: לא זוכר שאישרתי חקירה על שוחד

בגיל 44 בלבד, לאחר שנתיים של מאבק איתן במחלה קשה וייסורים בלתי נתפסים, הלכה לעולמה מרת מיטל טובה גולן ע"ה | האם שקירבה המוני לבבות באהבה ובחיוך, הותירה אחריה אלמן שבור ושמונה ילדים קטנים בבית מרוסק | הם חייבים את העזרה שלנו כדי להתחיל לאסוף את השברים (חרדים)

אסף מגידו