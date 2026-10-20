מבזקים נוספים
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 15:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 15:00 שלום רב, השעה 15:00, באולפן אריאל שרפר, עם מבזק חדשות כיכר FMאריאל שרפר
שמאל-ימין-שמאל-מרכז: מצעד התרחישים האפשריים בתום מערכת הבחירות הנוכחית | סקירה מרתקת
בעוד שבוע בדיוק יצאו מיליוני אזרחים להצביע כיצד הם רוצים שיראה עתיד המדינה ומי ישלוט בהנהגה, כשברקע הפוליטיקאים מפזרים הצהרות והתחייבויות עם מי יסכימו להקים ממשלה ומי מוקצה מחמת מיאוס | בצל ערפל הבחירות הדרמטיות, ניסינו לדמות את מירב התרחישים האפשריים בתום הסבב הנוכחי (בארץ)יוני גבאי
הגרמ"ה הירש במסר חריף "למי שיש לו מרמור": "זה אסור! אסור!" | צפו
ראש הישיבה התייחס בדברים חריפים בנוגע לחוק הגיוס • ראש הישיבה הזהיר: "הכוונה שלהם שלא יהיו עוד חרדים בארץ" | על המרמור אמר ראש הישיבה: "אסור ללכת לשום מקום אחר" (חרדים)חנני ברייטקופף
צעיר נפגע בינוני בתאונה בין טרקטורון לרכב במרחב ירדן
צעיר כבן 20 נפגע בינוני בתאונת דרכים בכניסה למסעדה במרחב ירדן. רוכב הטרקטורון נפגע מרכב וסובל מחבלות בגפיים. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים זיו.קובי רוזן
שיירת נשיא המדינה הרצוג נוסעת בהונגריה ללא דגלי ישראל
שיירת נשיא המדינה יצחק הרצוג נאלצת לנסוע בהונגריה ללא דגלי ישראל על הרכבים, משיקולי ביטחון.כיכר השבת
תאונה בפתח תקווה: שני פצועים בינוניים בהתנגשות אופנוע וקורקינט
תאונת דרכים בין אופנוע לקורקינט חשמלי ברחוב הנח"ל בפתח תקווה. צוותי מד"א פינו לבית החולים בילינסון רוכב אופנוע בן 26 במצב בינוני עם חבלת חזה ובטן, וצעירה בת 24 במצב בינוני עם חבלות ראש וגפיים.קובי רוזן
בהלה סמוך למודיעין עילית: התגלתה כלבה משוטטת שנגועה בכלבת
כלבה משוטטת נמצאה נגועה במחלת הכלבת באזור מודיעין • אדם אחד כבר נחשף ושני בעלי חיים ביתיים נתקפו | קריאה דחופה לכל מי שהיה באזור בשבועיים האחרונים (בארץ)בני סולומון
דרמה בטיול: המורה מעדה בטיול עם התלמידים ופונתה לבית החולים
מורה בת 53 מזיכרון יעקב, אשר טיילה במסגרת טיול של בית ספר, מעדה מגובה עמידה ונחבלה. כתוצאה מהמעידה היא פונתה לבית החולים על ידי כוחות החירום (חדשות בארץ)דוד הכהן