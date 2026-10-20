בעוד שבוע בדיוק יצאו מיליוני אזרחים להצביע כיצד הם רוצים שיראה עתיד המדינה ומי ישלוט בהנהגה, כשברקע הפוליטיקאים מפזרים הצהרות והתחייבויות עם מי יסכימו להקים ממשלה ומי מוקצה מחמת מיאוס | בצל ערפל הבחירות הדרמטיות, ניסינו לדמות את מירב התרחישים האפשריים בתום הסבב הנוכחי (בארץ)

יוני גבאי