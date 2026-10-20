מבזקים נוספים
מנדלבליט: אם ביצעו האזנות בחקירת הרו לפני אישורי - זה אסור
היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט התייחס לחקירת ארי הרו וציין כי אם גורמי החקירה ביצעו האזנות סתר והקשיבו לשיחות לפני שקיבלו את אישורו, מדובר בפעולה אסורה.כיכר השבת
הרשות הפלסטינית קוראת להגיע למסיק זיתים בדיר ג'ריר מחר בבוקר
הרשות למאבק בגדר ההפרדה ובהתנחלויות, משרד ממשלתי של הרש"פ, קוראת לפלסטינים להגיע מחר בשעה 08:30 ל"יום הזית" בכפר דיר ג'ריר שבנפת רמאללה. באירוע צפויים להשתתף בכירים ממשרדי הממשלה הפלסטינית ומתנדבים בינלאומיים, עם סיקור עיתונאי נרחב. המקום מוכר כנקודת חיכוך ותיקה.קובי אטינגר
איראן עברה לצוללות: כך מבריחים נשק לחות'ים מתחת למים
תחקיר של וול סטריט ג'ורנל חושף שינוי טקטי דרמטי • לאחר שנים של הברחות בסירות דיג, טהרן החלה להשתמש במיני-צוללות | המעבר לתווך התת-ימי מקשה על גילוי ומאיים על חופש השיט (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
משרד החוץ הצרפתי מגיב לסרטון של בן גביר: "קסמים לא יסירו את איסור הכניסה"
משרד החוץ הצרפתי הגיב לסרטון שפרסם השר איתמר בן גביר, בו הוא מככב כג'יני המגשים משאלות לעזתים ומעביר אותם לפריז. "תארו לעצמכם שיש לכם מנורת קסמים, ואתם מבזבזים את המשאלה שלכם על... בן גביר. אפילו קסמים לא יכולים להסיר את איסור הכניסה שלו לצרפת", נכתב בתגובה הצרפתית. בן גביר פרסם סרטון תגובה בצרפתית.קובי אטינגר
"מצב הניקיון הוא חילול השם": המשבר בבני ברק יוצא משליטה | זו הדרישה החדשה
עקיבא שטרן מתריע על מצב הניקיון הקשה בעיר • דורש סמכויות ניהוליות מלאות ומציב תנאי: "ללא סמכויות אין אחריות" | יעקב אשר מבטיח מהפכה (חרדים)קובי ישראל
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 15:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 15:00 שלום רב, השעה 15:00, באולפן אריאל שרפר, עם מבזק חדשות כיכר FMאריאל שרפר
שמאל-ימין-שמאל-מרכז: מצעד התרחישים האפשריים בתום מערכת הבחירות הנוכחית | סקירה מרתקת
בעוד שבוע בדיוק יצאו מיליוני אזרחים להצביע כיצד הם רוצים שיראה עתיד המדינה ומי ישלוט בהנהגה, כשברקע הפוליטיקאים מפזרים הצהרות והתחייבויות עם מי יסכימו להקים ממשלה ומי מוקצה מחמת מיאוס | בצל ערפל הבחירות הדרמטיות, ניסינו לדמות את מירב התרחישים האפשריים בתום הסבב הנוכחי (בארץ)יוני גבאי
הגרמ"ה הירש במסר חריף "למי שיש לו מרמור": "זה אסור! אסור!" | צפו
ראש הישיבה התייחס בדברים חריפים בנוגע לחוק הגיוס • ראש הישיבה הזהיר: "הכוונה שלהם שלא יהיו עוד חרדים בארץ" | על המרמור אמר ראש הישיבה: "אסור ללכת לשום מקום אחר" (חרדים)חנני ברייטקופף