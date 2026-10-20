עורכת דין נעצרה: 1.5 מיליון ₪ נעלמו מחשבון נאמנות

מבזקים נוספים
׳צבע שחור׳ מחממת מנועים ועכשיו משיקה ג׳ינגל פרובקטיבי; "די די די"
המפלגה שמציבה את סוגיית הגיוס במרכז, משיקה היום ג'ינגל בחירות חדש ומצהירה כי לא תוותר על אף בחור ישיבה | ״הקול שלך עומד למבחן״ (חרדים)חזקי שטרן
ש"ס במתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה: "התערבות פוליטית בוטה וחסרת תקדים"
לאחר מעצרם של עשרות הבחורים מחב"ד, תנועת ש"ס יוצאת במתקפה חריפה במיוחד נגד היועמ"שית גלי בהרב מיארה | ש"ס מאשימה אותה בהתערבות פוליטית בוטה וחסרת תקדים במערכת הבחירות, באמצעות מתן הוראות למעצרים אלימים של בני ישיבות | בהוראת יו"ר ש"ס דרעי, ח"כ ינון אזולאי פועל לשחרורם (חרדים)חזקי שטרן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 1600 שלום רב, השעה 16:00, באולפן אריאל שרפר, עם מבזק חדשות כיכר FMאריאל שרפר
ניסו לגנוב מקדחים: מחבלי חמאס חצו את הקו הצהוב – וחוסלו במקום
שני מחבלים חצו את הקו הצהוב בדרום עזה וניסו לגנוב מקדחים לאיתור מנהרות • זוהו בזמן אמת והוזנק כלי טיס | חוסלו במקום עם הציוד בידיהם (צבא וביטחון)כיכר השבת
יש מרחבי עיוורון – לא נאפשר לאויב להפתיע | הרמטכ"ל באימון אוגדת עזה
רב-אלוף זמיר ערך ביקור צמוד באימון מפקדות נרחב של אוגדת עזה • בכירי צה"ל בחנו כשירות הכוחות למלחמה רב-זירתית | "לקחי ה-7 באוקטובר מחייבים אותנו" (צבא וביטחון)כיכר השבת
מנדלבליט: אם ביצעו האזנות בחקירת הרו לפני אישורי - זה אסור
היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט התייחס לחקירת ארי הרו וציין כי אם גורמי החקירה ביצעו האזנות סתר והקשיבו לשיחות לפני שקיבלו את אישורו, מדובר בפעולה אסורה.כיכר השבת
הרשות הפלסטינית קוראת להגיע למסיק זיתים בדיר ג'ריר מחר בבוקר
הרשות למאבק בגדר ההפרדה ובהתנחלויות, משרד ממשלתי של הרש"פ, קוראת לפלסטינים להגיע מחר בשעה 08:30 ל"יום הזית" בכפר דיר ג'ריר שבנפת רמאללה. באירוע צפויים להשתתף בכירים ממשרדי הממשלה הפלסטינית ומתנדבים בינלאומיים, עם סיקור עיתונאי נרחב. המקום מוכר כנקודת חיכוך ותיקה.קובי אטינגר
איראן עברה לצוללות: כך מבריחים נשק לחות'ים מתחת למים
תחקיר של וול סטריט ג'ורנל חושף שינוי טקטי דרמטי • לאחר שנים של הברחות בסירות דיג, טהרן החלה להשתמש במיני-צוללות | המעבר לתווך התת-ימי מקשה על גילוי ומאיים על חופש השיט (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני