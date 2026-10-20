שריפה בקרית עקרון: גבר בן 50 במצב קשה לאחר שאיפת עשן

בימים האחרונים, חזר נתניהו פעם אחר פעם על איומים כנגד המשטר האיראני לבל יתקפו את ישראל | היום, ראש הממשלה התחייב מול המצלמה להפיל את המשטר (חדשות)

כיכר השבת