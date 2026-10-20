בצל יום הילולת הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, התכנסו בני הקהילה התימנית בבני ברק לעצרת זיכרון מרגשת במוסדות "המאורות" שברחוב ז'בוטינסקי בעיר.
במעמד נשאו דברים לזכרו ראש המוסדות, הגאון רבי יהורם יפת, שהרחיב אודות הקשר האמיץ וההדדי שהתקיים בין מרן זצ"ל לבין בני עדת תימן.
לצדו, נשאו דברים שורה ארוכה של רבנים ודיינים (לפי סדר א"ב): הגאונים רבי שלום חדד, רבי יצחק (ב"ר אברהם) יוסף – נכדו של מרן ורב קהילה באלעד, רבי אבירן יצחק־הלוי – אב"ד תל אביב, רבי אוריאל יצחק־הלוי – דומ"צ 'המאורות' ו'אש חיים', רבי יחיאל נדב – מגיד מישרים, רבי אליהו סיאני – מראשי ישיבת 'אורחות התלמוד', רבי יניב עזיז – ראש בית ההוראה 'מענה ההלכה', רבי עזריאל צדוק – רב ק"ק 'יד יחיאל יונה' בירושלים ומשגיח ישיבת 'דרכי משה' בביתר עילית, ורבי שלום צדוק – רב קהילה בהרצליה.
עוד נשאו דברים באירוע: הרב אליהו דניאל אוזן, הרב משה יפת – מנכ"ל 'המאורות' וחמה"ע מודיעין עילית, ח"כ יונתן משרקי – יו"ר ועדת הבריאות, ויונתן צדוק – חבר מועצת העיר בני ברק ומנהל אגף כשרות ברבנות ירושלים.
עוד השתתפו במעמד הרבנים הגאונים: רבי יוחאי אוחיון – ראש מכון 'אומנות הסת"ם', רבי חיים יוניאן – מו"צ 'אש חיים', רבי גמליאל יצחקוב – ראש כולל להוראה 'תורת חיים' ברמת גן ומו"צ 'אש חיים', רבי יוסף העשל רייחלביץ – מגיד מישרים ברמת גן, רבי יחיאל קארו, והרב יחיאל לוי – יו"ר המועצה הדתית בני ברק.
טרם תחילת העצרת, הוקרן למשתתפים סרט תיעודי מרגש על קורות חייו ופועלו הכביר של מרן זצ"ל.
אגב, המונים צפו במעמד שהועבר בשידור ישיר במעגל סגור באגפים הנוספים של 'בית המאורות', וכן ברחבת עזרת הנשים.