היום בתוכנית דבר ראשון בהגשת משה מנס ושוקי סלומון, דיון נוקב על הסודיות שבהצבעה והסיבה לכך, תרבות הפייק והבינה המלאכותית, הונאות הוואטסאפ, המהומות באירופה, לצד ראיון מיוחד עם כתב 'ידיעות אחרונות' שילה פריד על פצצת הזמן המשפטית של עריקי צה"ל.

1. עידן הפייק: מסאטירה פוליטית ועד איומי הבינה המלאכותית

התוכנית נפתחה בהתייחסות לפעילותו של יוצר הרשת אבי לוקוב, המציג את הפוליטיקה הישראלית והחרדית מזווית סאטירית ומושחזת. הדיון התרחב במהירות לסכנות הטמונות בטכנולוגיית הבינה המלאכותית והשפעתה על התודעה הציבורית, בפרט בתקופות בחירות.

סרטוני ה-AI מאפשרים לשנות מציאות בשניות – מיום ללילה, מרכב לגמל – וממחישים את הצורך הדחוף בפיתוח חשיבה ביקורתית. הכלל המנחה כיום הוא כי במציאות הטכנולוגית הנוכחית אין להאמין לכל סרטון או תיעוד המזדמן לרשתות.

זהירות מהונאות וזהירות בנדל"ן:

המארחים הדגישו כי תופעת ה-AI והזיופים חרגה מגבולות הרשת והגיעה להונאות מעשיות:

התחזות ברשתות: ניסיונות פריצה לחשבונות וואטסאפ והתחזות לקרובי משפחה, עורכי דין, חברי כנסת ורבנים לצורך הוצאת במרמה של פרטים אישיים וכספים.

התנהלות צרכנית ועסקאות נדל"ן: מניעת נזקים מבוססת על הכלל שלא להיכנס לעסקה תחת לחץ ("אם אומרים לכם 'עכשיו בלחץ' – תברחו"). המלצת המנחים היא להתייעץ תמיד עם גורם מקצועי בלתי תלוי – עורך דין ויועץ נוסף – בטרם חתימה על עסקאות משמעותיות.

2. אירופה, הסברה ופגיעה בתדמית ישראל

הפרק השני של התוכנית עסק בהתפתחויות הבינלאומיות ובאתגרי ההסברה:

המהומות בצרפת: הדיון התמקד בהפגנות האלימות בפריז ובהתמודדות של המערב עם האסלאם הרדיקלי. הועלה משל "הצפרדע במים הרותחים" כתיאור לתהליך ההסלמה באירופה. לצד זאת, קראו המנחים ליהודי צרפת לעלות לישראל ולהשקיע בשוק המגורים המקומי, תוך ציון העדר ייצוג פוליטי ייעודי לעולים מצרפת בכנסת.

אירועים ביהודה ושומרון ואתגרי הרשת: התייחסות לתקיפות עיתונאים זרים ביו"ש, אשר גורמות לנזק הסברתי כבד לישראל בכלי תקשורת מרכזיים בעולם (כדוגמת פוקס ניוז).

חסימות ברשתות החברתיות: שוקי סלומון שיתף בקשיים בהעלאת תכנים פרו-ישראליים עקב דיווחים המביאים לחסימת חשבונות על ידי הפלטפורמות בדין "הפרת הנחיות קהילה", והדגיש כי תחום ההסברה הלאומית דורש משאבים וטיפול שורשי.

3. ראיון מיוחד: כתב 'ידיעות אחרונות' שילה פריד על נתוני העריקות

בחלקו המרכזי של הריאיון חשף עיתונאי 'ידיעות אחרונות', שילה פריד, את הנתונים המלאים שהתקבלו מצה"ל בעקבות בקשת חופש מידע שהוגשה על ידי ארגון "ישראל חופשית" והתנועה לחופש המידע.

מקור הנתונים: הצווים שנשלחו החל מיולי 2024 בעקבות פסיקת בג"ץ הקיפו כ-80,000–90,000 צעירים שסווגו בעבר תחת מעמד "תורתו אומנותו". מתוכם, כ-64,000 שלא התייצבו לצו ראשון, שני ושלישי מוגדרים כעת כעריקים.

שינוי במדיניות הענישה – "משתמט פרקליטותי":

עד כה, רוב הצעירים שנעצרו ריצו תקופות מחבוש קצרות (כשבועיים).

הקריטריון המשפטי: כתב אישום פלילי מוגש כאשר חולפים 540 ימים מאז מועד הצו הראשון ללא התייצבות. בחלוף פרק זמן זה, העריק מוגדר כ"משתמט פרקליטותי" וצפוי לתקופת מעצר ממושכת של 3 עד 6 חודשים.

מכיוון שחלפה למעלה משנה מתחילת שליחת הצווים המאסבית, מערכת המשפט הצבאית מתחילה ליישם ענישה זו בפועל.

כוונות צה"ל מול תגובת הציבור:

בצה"ל: מתוכננת יוזמה לקיצור הרף המגדיר "משתמט פרקליטותי" מ-540 ימים ל-365 ימים (שנה אחת), דבר שיגדיל משמעותית את מעגל החייבים במעצר ממושך.

בציבור החרדי: צפויה הסלמה במחאות והרחבת הפעילות של ארגוני הסיוע המשפטי (כדוגמת 'קו אלף').

פתרונות אפשריים לטווח הארוך:במהלך הדיון הועלתה ההערכה כי המערכת הפוליטית והמשפטית תידרש למודלים חלופיים, כגון מעבר הדרגתי למודל של צבא מקצועי/התנדבותי המבוסס על מתמרצים כלכליים נרחבים למשרתים, לצד הסדרה בחקיקה רוחבית.