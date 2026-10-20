משלחת רבני 'משמרת השבת', בראשות יו"ר הארגון הג"ר אליהו בייפוס, התקבלה לפגישה הלכתית ואקטואלית בלשכתו של הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר. בפגישה השתתפו גם הגאון רבי שמואל יוסף שטיצברג, הרב אלי פרידמן ומזכיר מועצת 'הרבנות הראשית' הרב רפאל פרנק.

הרב הראשי קיבל את חברי המשלחת בחמימות רבה, ושמע מהם על פעילות הארגון ועל האתגרים הניצבים כיום לפתחו. "זו עבודת קודש", אמר הגר"ק בר, "ושמירת השבת ודאי תשמור ותועיל לעם ישראל לזכויות רבות".

במהלך השיחה הוצגו בפני הגר"ק בר ההתפתחויות הטכנולוגיות בענף הבנייה, בו חלה בשנים האחרונות מהפכה של ממש, כאשר בזכות פעילות 'משמרת השבת' והחדרת המודעות לציבור, גוברת הדרישה לפיקוח הלכתי עוד בשלב התכנון, כאשר אכן, חברות בנייה רבות, חלקן מצמרת ענף הנדל"ן המקומי, פנו ל'משמרת השבת' במטרה להחיל פיקוח הלכתי וייעוץ מתאים למערכות הטכנולוגיות השונות.

רבני הארגון פירטו בפני הרב הראשי כיצד הבניינים ההולכים ונבנים ברחבי הארץ, ובעיקר מגדלי המגורים הגבוהים, הפכו כיום למערכות ממוחשבות שבהן כמעט כל רכיב מבוסס על חיישנים ובקרה דיגיטלית: משאבות מים שמופעלות בכל פתיחת ברז, מדי מים דיגיטליים, חיישני תאורה בחדרי המדרגות ובלובי, דלתות כניסה ואינטרקום, ואפילו פירי אשפה שמלווים בחיישנים - כאשר דייר שנכנס לבניין חדש עלול להיכשל בשבת כמעט בכל צעד, בלי לדעת על כך כלל.

הגאון רבי שמואל יוסף שטיצברג תיאר בפני הגר"ק בר את השאלות הרבות שמגיעות לארגון מדיירים רבים בכל קצוות הארץ, ואת הפתרונות שפיתחה 'משמרת השבת' יחד עם החברות המובילות בתחום. הודגש כי עיקר הפתרון טמון כבר בשלב התכנון: כאשר הדרישה לפיקוח הלכתי מוכנסת כבר בשלב הבנייה, ומקבלת ביטוי גם בחוזה עם היזם, המערכות מגיעות לבניין כשהן מותאמות לשבת. תיקון בדיעבד, לאחר שהבניין אוכלס, דורש זמן ומשאבים רבים בהרבה.

בהמשך הפגישה העלה הרב הראשי הגר"ק בר נושא כשרותי טכנולוגי-הלכתי הנוגע לכל ימות השבוע: הצורך לפתח מענה לבישולי עכו"ם באמצעות הפעלת מערכות הבישול מרחוק ע"י יהודי. במטבחים גדולים שבהם מבשלים עובדים נכרים, כמו בתי מלון, מוסדות וקייטרינג, נדרשת מעורבות של יהודי בבישול כדי שהמאכל לא ייאסר משום בישולי עכו"ם. הנידון ההלכתי שעלה, היה אודות אפשרות שתיבחן על ידי הרבנות כחלק ממערך הכשרות שלה, לפתרון טכנולוגי מבוקר, שיאפשר למשגיח הכשרות להפעיל את מערכות הבישול מרחוק.

הנושא מצטרף לעיסוק הרב ולניסיון המצטבר של 'משמרת השבת' בהתאמת מערכות טכנולוגיות לדרישות ההלכה, הפעם בתחום הכשרות. גם כאן נדרשת בחינה של אופן פעולת המערכות ושל האפשרות להפעילן בדרך שתיתן מענה לכל הסוגיות ההלכתיות.

בעקבות הדברים שעלו במהלך הפגישה, ביקש הגאון הרב קלמן בר שליט"א מרבני הארגון לנסח מזכר כללי, שיפורסם לאחר אישורו על ידי הרבנות מטעם מועצת הרבנות הראשית. המזכר יעסוק בבנייה הגבוהה והצורך בפיקוח הלכתי אודות המכשור הטכנולוגי, וכן בבתי הכנסת ובמקוואות, שבהם פועלות כיום מערכות חימום, סינון ומשאבות, חיישנים ובקרה ממוחשבת. כך, בכל מקום יידרש פיקוח הלכתי על כלל המערכות הדיגיטליות, ובהן מדי מים, משאבות מים, חיישני בקרה שונים ועוד.

מנכ"ל 'משמרת השבת', הרב אריאל כהן, ציין בסיום הפגישה: "זכינו להציג בפני הרב הראשי הגר"ק בר את הפעילות הענפה של הארגון ואת השאלות ההלכתיות החדשות שמביאה עמה ההתפתחות הטכנולוגית. קיבלנו דרבון רב ומעשי הן בתחום הבנייה והן בפיתוח פתרונות נוספים כמו בתחום הכשרות וכיוצ"ב. אנחנו פועלים כבר עתה לקידום הנושאים שעלו בפגישה מתוך מטרה להרחיב את המודעות לצורך בפיקוח הלכתי מוקדם ולהביא לכך שהמערכות החדישות יותאמו לדרישות ההלכה עוד לפני כניסתן לשימוש. בעזרת השם נוכל בקרוב להביא בפני הציבור בשורות נוספות שיסייעו לשמירת השבת כהלכתה ולהידורה".