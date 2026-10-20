 מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

"שלום רב, השעה 18:00, באולפן אריאל שרפר, עם סיכום יומי של מבזקי חדשות כיכר FM

ש"ס מגנה מעצרים

תנועת ש"ס מתחה ביקורת חריפה על היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בעקבות מעצרם של עשרות בחורי ישיבה חסידי חב"ד לאחר נחיתתם בנמל התעופה בן-גוריון ש"ס מאשימה את היועמ"שית בהתערבות פוליטית בוטה וחסרת תקדים במערכת הבחירות, בטענה שהיא נותנת הוראות למעצרים אלימים של בני ישיבות. יו"ר ש"ס דרעי, הורה לחבר הכנסת אזולאי לפעול לשחרור העצורים ולהביא להפסקת גל המעצרים עד אחרי הבחירות והסדרת חוק הגיוס.

סערה בכיכר

יו"ר ביחד ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, לא חסך ביקורת מהציבור החרדי וקידם את יזמתו המכונה ברית המשרתים" בראיון מיוחד לאולפן כיכר עם ישי כהן תקף בנט בחריפות את יו"ר ש"ס דרעי, והצהיר כי יפעל לעצור את שיבר התקציבים לעולם התורה ולמוסדות החינוך החרדי בהם לא מלמדים מאה אחוזי ליבה. הוא התכחש לנתוני הסקרים והסביר למה מאז השבעה באוקטובר השתנה יחסו למנסור עבאס ולציבור החרדי. הראיון המלא עם נפתלי בנט זמין לצפיה באתר כיכר.

פשרה דרמטית עם איראן

דיווח בלעדי בעיתון „אל־ערבי אל־ג'דיד” חושף יוזמת תיווך של פקיסטן וקטר. היוזמה נועדה למנוע חידוש העימות בין וושינגטון לטהרן. לפי מקורות המעורים במגעים, ארצות הברית נתנה את הסכמתה למתווה, ועל פי דיווחים בתקשורת הערבית המשטר בטהרן הביע נכונות עקרונית לאפשר ביקור חשאי של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית באתרי הגרעין באיראן שעדיין פעילים.

אירן מתחת למים

תחקיר של וול סטריט ג'ורנל חושף שאיראן עברה לשימוש במיני-צוללות להברחת נשק לחות'ים. המעבר למסחר בלתי חוקי תת-ימי מקשה על גילוי ההברחות ומאיים על חופש השיט באזורים הנשלטים על ידי האיראנים.

עידוד מהומות

הרשות הפלסטינית קוראת לפלסטינים להגיע מחר בהמוניהם למסיק זיתים בכפר ערבי ברמאללה. האירוע, המכונה "יום הזית", יזכה לסיקור עיתונאי נרחב וצפוי להפוך לזירת מהומות ובכך לשרת את הרשות הנוהגת להציג לעולם את הפרות הסדר במסיק במסגרת לוחמה פסיכולוגית מתמשכת נגד ישראל.

מהומה בעיר הקודש והחסידות

בני ברק סוערת בעקבות הריסת בית הוראה שפעל 35 שנה בשיכון ה׳. במהלך האירוע, הרב נידאם הותקף ונזקק לטיפול רפואי. רבה של בני ברק הגיע למקום והביע זעם על המעשה כשהוא זועק על חילול כבוד התורה ברחובות עיר התורה.

תחזית מזג האוויר

מוסיף להיות מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ממחר עד סוף השבוע צפויה התחממות ניכרת.

עד כאן מבזקי חדשות כיכר FM להיום. המבזק הבא ישודר מחר בשעה 10:00 בבוקר. להשתמע."