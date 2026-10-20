טורקיה: נשאיר כוחות בסוריה ועיראק עד להשגת ביטחון מלא

שבוע לבחירות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מתארח לראיון סוער באולפן 'כיכר השבת' עם ישי כהן | בנט תוקף בחריפות את יו"ר ש"ס אריה דרעי, מצהיר כי יפעל לעצירה מוחלטת של שיבר התקציבים לעולם התורה ולחינוך החרדי שלא ילמד 100% ליבה, כופר בנתוני הסקרים ומסביר למה ה-7 באוקטובר שינה את יחסו למנסור עבאס ולהבדיל למוסדות החינוך החרדי | צפו (פוליטי)

ישי כהן