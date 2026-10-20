מבזקים נוספים
שריפה פרצה בישיבת 'נחלת דוד' בפתח תקווה; כוחות רבים במקום
שריפה פרצה היום בישיבת 'נחלת דוד' שבפתח תקווה כך לפי הודעת כב"ה | בסייעתא דשמיא לא ידוע עד כה על נפגעים בשריפה (חדשות)כיכר השבת
דיווח: טראמפ נוטה לאשר פשרה דרמטית מול איראן
דיווח בלעדי בעיתון „אל־ערבי אל־ג'דיד” חושף יוזמת תיווך של פקיסטן וקטר שנועדה למנוע חידוש העימות בין וושינגטון לטהרן | לפי מקורות המעורים במגעים, ארה״ב נתנה את הסכמתה למתווה ואיראן הביעה נכונות מוקדמת לאפשר ביקור חשאי של פקחי סבא״א באתרי הגרעין שלה (מדיני)כיכר השבת
טבריה; האדמו"ר מסטוטשין הגיע במיוחד מחו"ל לפקוד את ציון זקינו זי"ע
האדמו"ר מסטוטשין, אשר ביקר בימים האחרונים בארה"ק, פקד השבוע את הציון הק' של זקינו, הרה"ק מסטוטשין זי"ע, לרגל יום ההילולא, בבית העלמין העתיק בטבריה | קודם לכן, ערך הרבי טיש לחיים בבניין הכנסת האורחים הסמוך לבית העלמין (חסידים)חיים רוזנבוים
תוצא להורג בפעם השלישית? האמריקאים נשאלו מה הם חושבים על הפרשייה המזעזעת
כריסטה פייק, שהורשעה ברצח, שרדה שני ניסיונות הוצאה להורג בזריקת רעל בטנסי, נותרה מחוסרת הכרה במשך חמישה ימים ואושפזה במצב קריטי | סקר חדש חושף כי כשליש מהאמריקנים סבורים שיש לנסות להוציא אותה להורג פעם נוספת, בעוד אחרים מעדיפים מאסר עולם (חדשות)כיכר השבת
עתודת הקרקע האחרונה בכפר ביל״ו; האם זו ההזדמנות הנדל״נית של המרכז?
צמוד למרכז הרפואי קפלן, על תוואי תחנת המטרו העתידית ובמוקד תוכניות הפיתוח המחוזיות: מתחם "משולש ביל״ו" מושך את תשומת ליבם של משקיעים פרטיים המחפשים פוטנציאל השבחה גבוה בהון עצמי נגיש של החל מ־99,000 ₪ בלבדחני שטיין
הטרנד החדש של צעירים - והמלחמה של המשטרה בתופעה המסוכנת
המשטרה חושפת היום תופעה חדשה ומסוכנת של צעירים, במסגרתה הם גונבים מטפי כיבוי מבניינים ומרוקנים אותם לרחוב כמשחק | המשטרה ביצעה מעצרים של מספר חשודים במעורבות במעשה המסוכן | הכל על התופעה החדשה והמסוכנת (משטרה)כיכר השבת
האהבה העצומה לעדת תימן; בני הקהילה התימנית התכנסו ביום הילולת מרן
ביום הילולת הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, התכנסו בני הקהילה התימנית בבני ברק, בראשות רבנים ואישי ציבור, לעצרת זיכרון לזכרו של בעל ההילולא | המעמד הועבר בשידור ישיר במעגל סגור באולם סמוך | תיעוד וסיקור (חרדים)חיים רוזנבוים
זעם בבני ברק: נהרס בית הוראה שפעל 35 שנה; הרב הותקף
פקחים הרסו בית הוראה שפעל 35 שנה בשיכון ה׳ • הרב נידאם הותקף ונזקק לטיפול רפואי | רבה של בני ברק הגיע למקום: "מחללים את כבוד התורה!" (חדשות חרדים)קובי ישראל