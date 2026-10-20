דיווח בלעדי בעיתון „אל־ערבי אל־ג'דיד” חושף יוזמת תיווך של פקיסטן וקטר שנועדה למנוע חידוש העימות בין וושינגטון לטהרן | לפי מקורות המעורים במגעים, ארה״ב נתנה את הסכמתה למתווה ואיראן הביעה נכונות מוקדמת לאפשר ביקור חשאי של פקחי סבא״א באתרי הגרעין שלה (מדיני)

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