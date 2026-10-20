"אני מרכין ראש מול גדולי הדור"

את התוכנית פתח ישראל מאיר במונולוג נוקב וטעון רגשית, המכוון ישר ללב הציבור החרדי והדתי העומד נבוך מול מערכת הבחירות.

"עם כל הכעס, ולמרות שלעיתים אנחנו מרגישים שקופים – כשאני הולך לקלפי, אני רואה אך ורק את גדולי הדור מול עיניי," הצהיר בלהט. "להם יש ראייה רחבה ועמוקה בהרבה משלנו, ואני מכופף את דעתי מפני דעתם. הכעס יתפוגג עוד חודשיים, אבל אם לא נצא להצביע ונשאיר מפלגות חרדיות מתחת לאחוז החסימה – נישאר רק עם הכעס ובלי שום יכולת להשפיע. אם תקום פה ממשלת שמאל, יקחו לנו את הכל ויביאו לקיצו של עולם הישיבות. כעת זה המצב האופטימלי להילחם – לפני שיהיה מאוחר."

סריקת הקמפיינים: מי מנצח ומי מתרסק?

בהמשך התוכנית הגיע הכתב הפוליטי של 'קול ברמה', אבי מוסקוב, לניתוח מקיף ומעמיק של מפת הקמפיינים בבחירות הסוערות. השניים עברו מפלגה-מפלגה ובחנו את האפקטיביות שלהן בשטח:

* מפלגות הימין והחרדים: הליכוד, ש"ס, יהדות התורה, עוצמה יהודית, והחיבור בין הציונות הדתית של סמוטריץ' ל'זהות' של פייגלין.

* מפלגות המרכז-שמאל: 'אמת' בראשות איזנקוט, 'ביחד' של נפתלי בנט, והדמוקרטים.

* המפלגות הקטנות והמגזריות: הציבור החרדי, מפלגת 'צבע שחור', יואז הנדל וצביקה, המפלגות הערביות, ואפילו מפלגת הפיראטים.

האם טראמפ וגנץ ישנו את המפה?

בתשובה לשאלה האם התמיכה המופגנת של דונלד טראמפ בבנימין נתניהו תביא לתזוזה בין הגושים, מעריך מוסקוב: "זה לא ישנה את מאזן הגושים, אלא בעיקר יחזק את המשוכנעים וימריץ את אלו שהתלבטו אם לצאת להצביע."

לגבי פרישתו של בני גנץ מהמרוץ, הסביר מוסקוב כי הצעד לא צפוי לחולל מהפך: "זה לא באמת עוזר לאף אחד. ייתכן שמועמדים כמו יואז הנדל וצביקה ייהנו ממעט קולות, אך היתרון של גוש השמאל כרגע נובע מכך שאין לצידו שברירי מפלגות והוא אינו מבוזבז."

החלל הענק שלא התמלא: 3 שנים לפטירת הברכת מרדכי זצ"ל

בחלק המרגש של התוכנית שוחח המגיש עם הרב ישראל יאיר הלוי, רב קהילת הישראלים בלאס וגאס, במלאת שלוש שנים להסתלקותו של מרן ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצוק"ל, בעל ה'ברכת מרדכי'.

הרב לאו גולל קווים לדמותו הפלאית של הגרב"מ זצ"ל – החריפות התורנית, ההנהגה התקיפה והעובדה שגדולתו התבטאה בכך ש"גדולי ישראל מנהיגים ואינם מנהגים". הוא תיאר כיצד לצד עמלותו בתורה ידע להקדיש זמן לכל יחיד ויחיד, נוכח בכל מקום מתוך תחושת שליחות והכל לשם שמיים, כשהוא מותיר חלל עצום בעולם התורה.

לסיום, שיתף הרב לאו בפעילות התורנית והרגשת ההתעוררות בקרב הקהילה הישראלית בלאס וגאס, המתקרבת בצעדי ענק חזרה לצור מחצבתה.