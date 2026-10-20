 מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

מפספוס אחוז החסימה ועד סכנת הסגירה של עולם הישיבות: המונולוג הנוקב שמסביר למה הכעס שלכם על הפוליטיקאים יעלה לנו ביוקר • ניתוח הקמפיינים הענקי עם אבי מוסקוב: מי המפלגות שמנוהלות נכון, האם טראמפ באמת מזיז קולות לנתניהו ולאן יזרמו המנדטים של בני גנץ? • וגם: הרב ישראל יאיר הלוי בשיחה מרגשת על מורשתו של הגרב"מ אזרחי זצ"ל והקירוב בלאס וגאס

ישראל מאיר