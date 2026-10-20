מבזקים נוספים
ארה"ב שולחת נושאת מטוסים שלישית למזרח התיכון
ארצות הברית שולחת נושאת מטוסים שלישית לאזור המזרח התיכון, כך על פי דיווח של פוקס ניוז.כיכר השבת
צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל נוח'בה שחטף את שני לוק ז"ל
צה"ל ושב"כ חיסלו אתמול במרחב ג'באליה את תאמר מוחמד איברהאים אלצבאע', מחבל נוח'בה שלקח חלק בחטיפתה של שני לוק ז"ל בטבח 7 באוקטובר. לפי דובר צה"ל, חיסול המחבל מהווה "סגירת מעגל חשובה" עבור כוחות הביטחון. המחבל קידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום יכולות חמאס תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. צה"ל ושב"כ הודיעו כי ימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים שלקחו חלק בטבח 7 באוקטובר.ב. ניסני
היסטוריה בחשמונאים: כך נראים הקצינים החרדים הראשונים של החטיבה
הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר השתתף היום בטקס הסמכתם של הקצינים החרשים הראשונים מחטיבת חשמונאים | האירוע התקיים בסמוך לכותל המערבי (צבא)כיכר השבת
"הכעס יעבור, הממשלה תישאר": למה אסור להישאר בבית בבחירות האלו? | צפו ב'דבר ראשון'
מפספוס אחוז החסימה ועד סכנת הסגירה של עולם הישיבות: המונולוג הנוקב שמסביר למה הכעס שלכם על הפוליטיקאים יעלה לנו ביוקר • ניתוח הקמפיינים הענקי עם אבי מוסקוב: מי המפלגות שמנוהלות נכון, האם טראמפ באמת מזיז קולות לנתניהו ולאן יזרמו המנדטים של בני גנץ? • וגם: הרב ישראל יאיר הלוי בשיחה מרגשת על מורשתו של הגרב"מ אזרחי זצ"ל והקירוב בלאס וגאסישראל מאיר
נער בן 17 נפגע בינוני בתאונה בין אופניים חשמליים לרכב ביפו
נער בן 17 נפגע במצב בינוני בתאונת דרכים ברחוב יפת ביפו. רוכב האופניים החשמליים נפגע מרכב וסובל מחבלות בראש ובגפיים. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים איכילוב. הדיווח על האירוע התקבל במוקד 101 בשעה 17:24.קובי רוזן
כוח אש אדיר: נושאת מטוסים שלישית עושה את דרכה לאזורנו
ארה"ב שולחת את נושאת המטוסים "תיאודור רוזוולט” ואת יחידת המארינס ה־13, במהלך שצפוי להוסיף אלפי חיילים ומלחים לכוחות האמריקניים | ברקע: האפשרות שהנשיא טראמפ יורה על חידוש התקיפות נגד איראן לאחר בחירות אמצע הכהונה (חדשות)כיכר השבת
"אין יותר משא ומתן עם גולדקנופף ודרעי" • התוכנית של נפתלי בנט לפירוק "המדינה החרדית" נחשפת
שבוע לבחירות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מתארח לראיון סוער באולפן 'כיכר השבת' עם ישי כהן | בנט תוקף בחריפות את יו"ר ש"ס אריה דרעי, מצהיר כי יפעל לעצירה מוחלטת של שיבר התקציבים לעולם התורה ולחינוך החרדי שלא ילמד 100% ליבה, כופר בנתוני הסקרים ומסביר למה ה-7 באוקטובר שינה את יחסו למנסור עבאס ולהבדיל למוסדות החינוך החרדי | צפו (פוליטי)ישי כהן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר