מבזקים נוספים
בכיר איראני מבהיר: "אפילו חלקיק אחד של אורניום מועשר לא ייצא מהמדינה"
מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן הבהיר: האורניום המועשר נכס לאומי לשימוש מקומי בלבד • התנאי לחידוש המגעים עם וושינגטון: מילוי מלא של כל הדרישות האיראניות | הדברים נאמרו בפגישה עם מפקד צבא פקיסטן (בעולם)יוסי נכטיגל
שני פצועים בתאונה עצמית בכביש 431 ליד מחלף ענבה
שני גברים נפצעו באורח בינוני ופצוע נוסף באורח קל בתאונה עצמית בכביש 431 סמוך למחלף ענבה. רכב התנגש בעגלת חץ המשמשת לסימון עבודות דרך. הפצועים, בני 50 ו-20, קיבלו טיפול רפואי ראשוני מצוותי איחוד הצלה ופונו לבית החולים שמיר-אסף הרופא.קובי רוזן
"לא הערכתי את העוצמה נגדנו": המועמד של וינטר מסביר למה פרש מהמירוץ
סגן ראש מועצת שומרון התייחס להחלטתו לפרוש ממפלגת עמך ישראל • "מי שיוצא לגשם בלי מטרייה שלא יופתע שהוא נרטב" | הריאיון המלא (פוליטי מדיני)יוני גבאי
חרדית נלכדה מתחת לאוטובוס בירושלים וחולצה; מצבה קשה
הולכת רגל כבת 35 נפגעה מאוטובוס בשדרות חיים בר לב בירושלים - ליד הרכבת הקלה. צוותי החירום העניקו טיפול ראשוני בזירה | פונתה לבית החולים הדסה הר הצופים במצב קשה (בארץ)מישאל לוי
אישה נפגעה קשה מאוטובוס בירושלים
אישה כבת 35 נפגעה קשה מאוטובוס בשדרות חיים בר לב בירושלים. לפי דיווח איחוד הצלה, הולכת הרגל סובלת מפגיעה רב מערכתית. צוותי רפואה העניקו לה טיפול ראשוני בזירה והיא פונתה לבית החולים הדסה הר הצופים במצב קשה.קובי רוזן
נחשף תרגיל החקירה שעשו לחשודות ברצח שהסעיר את המדינה
אגם צרפי ושילת חוטה נשמעות בשיחה מתועדת דנות באישומים • "החוקרים אמרו לי שאשב 25 שנה" | התמלול המלא שמשמש את ההגנה (חוק ומשפט)קובי רוזן
בצל השמועות על מותו: צפון קוריאה פרסמה תמונות על קים ג'ונג און
סוכנות הידיעות הממלכתית פרסמה תמונות של השליט בסיור עבודה • בתו בת ה-13 מלווה אותו | ההיסטוריה הארוכה של דיווחים על "מותו" (בעולם)מישאל לוי
אישה בת 35 נפגעה קשה מאוטובוס בירושלים
אישה בת 35 נפגעה במצב קשה מאוטובוס בשדרות חיים ברלב בירושלים. הולכת הרגל סובלת מחבלה רב מערכתית. צוותי מד"א פינו אותה לבית החולים הדסה הר הצופים. הדיווח על האירוע התקבל במוקד 101 בשעה 22:14.קובי רוזן