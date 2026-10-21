מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן הבהיר: האורניום המועשר נכס לאומי לשימוש מקומי בלבד • התנאי לחידוש המגעים עם וושינגטון: מילוי מלא של כל הדרישות האיראניות | הדברים נאמרו בפגישה עם מפקד צבא פקיסטן (בעולם)

יוסי נכטיגל