טהרן ממשיכה להקשיח עמדות מול המערב ומבהירה כי אין בכוונתה להתפשר בסוגיית הגרעין: בכיר במשטר האיראני הדגיש אמש (שלישי) כי ארצו אינה מוכנה להוציא תחת פיקוחה חומר גרעיני מועשר, ואף סירבה לחידוש השיחות עם ארצות הברית ללא כניעה מלאה לתנאיה.

הדברים החד-משמעיים נאמרו במהלך פגישה שנערכה בטהרן בין מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מוחסן רזאי, לבין מפקד צבא פקיסטן, עאסם מוניר.

במהלך השיחה התייחס רזאי ללחצים הבינלאומיים להוצאת האורניום המועשר משטח המדינה, והבהיר באופן נחרץ: "אפילו חלקיק אחד של חומר גרעיני מועשר לא ייצא מאיראן. החומר יישאר נכס לאומי המיועד לשימוש מקומי בלבד".

בהתייחסו לאפשרות של דיאלוג עתידי מול הממשל האמריקני, הבהיר הבכיר האיראני כי המגעים מוקפאים לחלוטין בשלב זה. לדבריו, "לא יתקיים משא ומתן עד שארה"ב תבנה מחדש את האמון באמצעות מילוי התנאים שהציבה איראן".

העמדה הנחרצת של טהרן מגיעה על רקע דיווחים על יוזמת תיווך של פקיסטן וקטר שנועדה למנוע חידוש העימות בין וושינגטון לטהרן. לפי דיווח שפורסם אתמול בעיתון הערבי "אל-ערבי אל-ג'דיד", שתי המדינות הציעו מתווה פשרה הכולל העברת ריבית בהיקף של 6 מיליארד דולר מכספים איראניים מוקפאים בבנקים בקטר, בתמורה לצעד איראני בתחום הפיקוח על תוכנית הגרעין.

על פי מקורות המעורים במגעים, ההצעה נועדה לתת מענה חלקי לדרישות של שני הצדדים ולמנוע הסלמה מחודשת. המקורות מסרו לעיתון כי המתווה זכה להסכמה אמריקנית וכי איראן הביעה הסכמה עקרונית מוקדמת.

המרכיב המרכזי מבחינת וושינגטון הוא הפיקוח הגרעיני: לפי הדיווח, טהרן הסכימה לאפשר ביקור חשאי ולא פומבי של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית באתרי הגרעין במדינה. מדובר בצעד שנועד לתת מענה לדרישה האמריקנית לקדם פיקוח על פעילות הגרעין האיראנית.

בתמורה, מציעות המתווכות מענה חלקי לדרישה האיראנית לקבל גישה לכספיה המוקפאים. לפי המקורות, ההצעה נוגעת לריבית שנצברה על סכום של 6 מיליארד דולר המוחזק בבנקים בקטר, ולא בהכרח לשחרור מלוא הקרן.

במקביל, נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ התייחס אתמול למתיחות מול איראן ואמר כי יש לקבל החלטה סופית באיזו דרך ארצות הברית רוצה לנצח את המשטר האיראני. "אנחנו מתקדמים טוב מאוד מול איראן", מסר טראמפ. "אנחנו רק צריכים לקבל החלטה סופית באיזו דרך אנחנו רוצים לנצח. האם אנחנו רוצים לנצח בדרך הנעימה, או בדרך הלא נעימה".

בישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו התחייב אתמול להפיל את המשטר האיראני. "חייבים להשלים את חיסול המשטר האיראני - זה הדבר העיקרי", אמר נתניהו. "שוחחתי על כך עם הנשיא טראמפ לא פעם, כולל שלשום. משום שכל עוד הוא חי, גם אם הוא מוכה, חבול, חבוט - הוא כל כך קנאי שהוא ינסה מחדש לעשות מה שהוא עשה לפני שנה".