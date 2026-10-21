מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי לאורך מישור החוף. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות יעלו והלחות תרד בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה חם מהרגיל. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

ביום שישי, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בעמקי המזרח תורגש הכבדה בעומס החום. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בצפון ובהרי המרכז. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

חרדית נלכדה מתחת לאוטובוס בירושלים וחולצה; מצבה קשה מישאל לוי | 20.10.26

ירושלים: 14-23

תל אביב: 18-26

באר שבע: 16-25

חיפה: 20-25

טבריה: 20-30

צפת: 17-24

אילת: 22-30