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מהפך במזג האוויר

המזגנים חוזרים | אחרי הגשם, זינוק בטמפרטורות ושרב ברוב אזורי הארץ

טפטופים בבוקר - ושרב בסוף השבוע • מחר תחול עלייה בטמפרטורות והלחות תרד, ביום שישי כבר תורגש הכבדה בעומס החום עם רוחות ערות • התחזית המלאה לימים הקרובים (בארץ)

כה
כיכר השבת
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(צילום: Nati Shohat/Flash90)

היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי לאורך מישור החוף. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות יעלו והלחות תרד בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה חם מהרגיל. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

ביום שישי, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בעמקי המזרח תורגש הכבדה בעומס החום. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בצפון ובהרי המרכז. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 14-23

תל אביב: 18-26

באר שבע: 16-25

חיפה: 20-25

טבריה: 20-30

צפת: 17-24

אילת: 22-30

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