מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00

מבזקים נוספים
ההצבעה בבחירות התחילה בצה"ל: 850 קלפיות נפרסו מהחרמון ועד אילת
יותר מ-850 קלפיות צבאיות נפרסו בכל הגזרות • המשימה: לאפשר לכל משרת לממש את זכות ההצבעה | ההצבעה תימשך מהיום כאמור ועד יום הבחירות (חדשות בארץ)ב. ניסני
כוחות צה"ל פשטו על כפר דיר ג'ריר למניעת אירוע פרובוקציה
כוחות צה"ל פשטו על הכפר דיר ג'ריר שבנפת ראמאללה במטרה למנוע אירוע פרובוקציה שתוכנן על ידי הרש"פ. לפי הדיווחים, הרשות הפלסטינית תכננה לארגן אירוע חיכוך סביב מסיק זיתים בכפר, בהשתתפות מתנדבים בינלאומיים.קובי אטינגר
יחידת הגדעונים עצרה פעיל ג'יהאד אסלאמי בבית לחם
לוחמי יחידת הגדעונים של להב 433 עצרו השבוע בבית לחם פעיל בכיר בארגון הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, בן 48, המשמש כנהג מונית. הפעילות בוצעה בהובלת חטמ"ר עציון ובשיתוף השב"כ. החשוד עסק לאחרונה בשיקום תשתיות הארגון בגזרה, מעורבות בכוונות חוץ ובהעברת כספי טרור. כוח מסתערבים וכוח טקטי סגרו על החשוד והכניסו אותו לרכב תוך שניות ספורות. הוא הועבר להמשך חקירה בשב"כ.קובי רוזן
ועדת הצוללות זימנה את נתניהו, זמיר וריבלין להעיד בדלתיים סגורות
ועדת הצוללות זימנה את ראש הממשלה נתניהו, רמטכ"ל לשעבר זמיר והנשיא לשעבר ריבלין להעיד בדלתיים סגורות החל מנובמבר. הזימון נעשה במסגרת שלב בירור האזהרות האישיות בפרשת הצוללות.כיכר השבת
מקרון מהסס - האישה החזקה של איטליה הכריזה מלחמה: החוקים הדרמטיים שאושרו בצו מהיר
אחרי סוף שבוע של מהומות, ממשלת איטליה מאשרת חבילת חוקים מחמירה נגד אלימות והרס, כולל קנסות של עד 20 אלף אירו, אחריות כספית של הורים לנזקי ילדיהם והצבת 500 חיילים נוספים במילאנו | בצרפת, לעומת זאת, התגובה הפוליטית לאירועים האלימים עדיין מעוררת סימני שאלה (בעולם)כיכר השבת
תתאחדו - כן, אפילו עכשיו
המנדט שלא חייבים לקבל, הוא של רשימות קטנות בגוש הימין שכרגע רק שורפות קולות | ומה הפתרון? לפעמים צריך להוריד את האגו ולהניח את הראש בצד כדי להביא תוצאה שתהיה הרבה יותר טובה מאפס-תוצאה | עם קצת התגמשות מול נתונים בשטח, הכול יכול להיראות אחרת בבוקר שאחרי הבחירות | טור מהדהד (דעות)ישראל פלר
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג הספיד את הדיין זצ"ל שנפטר באופן פתאומי בשווייץ
בהיכל בית המדרש הגדול צאנז קלויזנבורג בבורו פארק התכנסו המונים לעצרת הספד לזכרו של הדיין הנערץ הגאון רבי צבי זאב ברגר זצ"ל | רבו, האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שלא השתתף במסע ההלוויה, הספיד בדמעות (חסידים)חיים רוזנבוים
פסגה לילית מכריעה: ליברמן ואיזנקוט מתואמים מתמיד וסגרו דיל דיסקרטי | אלו הסיכומים שהושגו
יו"ר ישר! גדי איזנקוט ויו"ר ישראל ביתנו איווט ליברמן, סיכמו על המשך שיתוף הפעולה - למען מטרת העל - סילוק ראש הממשלה נתניהו מהשלטון • המשימה המרכזית שהציבו השניים: הגדלת שיעור ההצבעה והימנעות מהצבעה למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה | הפיוס שהגיע ברגע האחרון (פוליטי מדיני)יוני גבאי