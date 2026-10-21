כוחות צה"ל פשטו על כפר דיר ג'ריר למניעת אירוע פרובוקציה

ההצהרות היוצאות מטהראן בימים האחרונים מעידות על פערים תהומיים וחוסר אמון מוחלט בממשל | גם הביקור של מפקד צבא פקיסטן בטהראן עם הצעת פשרה לא הניב פריצת דרך בין הצדדים • איראן דורשת 7 תנאים קשיחים מארה"ב | "הסבירות לחזרה להסלמה גבוהה מאוד", מסר חוקר בכיר (גיאופוליטיקה)

ב. ניסני