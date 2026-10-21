ח"כ יצחק פינדרוס, מקום 2 ברשימת 'דגל התורה' לכנסת, התמודד עם שאלות נוקבות על חוק הגיוס, משבר הדיור ותחושת הייצוג של המצביעים: "איפה אני ואתה מתחברים? למה שאצביע ליהדות התורה?" • פינדרוס הסביר את המלחמה הקשה על קידום חוק הגיוס והתחייב: "בלי זה, לא נהיה בקואליציה" • על הדיור החרדי אמר: "זה אחד הדברים שהיו הצלחה בקדנציה הזאת" | צפו (חרדים)

קובי ישראל