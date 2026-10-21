דרס שוטר עם קטנוע ונמלט | צפו בתיעוד הדרמטי

מבזקים נוספים
היועמ"שית שוב מתערבת | הפעם על המוקד: נאום של נתניהו בשידור חי
היועצת המשפטית לממשלה הנחתה שלא להעביר בשידור חי את נאומו של ראש הממשלה בטקס סיום קורס קצינים, מחשש לתעמולת בחירות אסורה. בנוסף נדרשה בדיקה משפטית מוקדמת של הנאום (משפט)משה כהן
נהג ללא רישיון ניסה להימלט מהשוטרים, נעצר אחרי מרדף וזה מה שהתגלה | צפו
נהג ללא רישיון נהיגה ברח משוטרים בכביש 4 ונטש את רכבו באור עקיבא • הוא נמצא חיובי לסמים ומעולם לא הוציא רישיון | הרכב הושבת (משטרה)קובי רוזן
שוב מהומות - הפעם בכפר סבא: בחור מישיבה ליטאית חשובה נעצר
בחור מישיבה ליטאית זומן לחקירה בכפר סבא והועבר למשטרה הצבאית • עשרות מפגינים הגיעו לתחנה בניסיון למנוע את המעבר | גל מעצרים נמשך (חדשות חרדים)קובי ישראל
צפו בחילוץ הדרמטי: תגובה מהירה של השוטרים הצילה פעוט שנשכח ברכב
שוטרי תחנת יבנה ניפצו את חלון הרכב, וחילצו פעוט שהושאר ברכב סגור כשהוא במצוקה ובסכנת חיים מיידית | הפעוט הועבר לבדיקות רפואיות ומצבו טוב | צפו בתיעוד (משטרה)קובי רוזן
עתירה לבג"ץ נגד ערוץ 14: דרישה לפתוח בחקירה פלילית
פורום לוחמים ממלחמת חרבות ברזל עתר לבג"ץ בטענה לשורת פרסומים שחשפו מידע ביטחוני רגיש וסיכנו חיילי צה"ל. העותרים דורשים חקירה פלילית נגד הערוץ ואנשיו, וטוענים כי הצנזורה כבר קבעה שאחד הפרסומים גרם לנזק ביטחוני ממשי (משפט)משה כהן
שחיתות מזן אחר: שוטר מצא קשיש מת - והשתלט על ביתו למשך שנים
לפי החשד, השוטר השתלט על ביתו של הקשיש בשווי כחצי מיליון דולר, והשתמש בזהותו במשך ארבע שנים (מעניין)אריה רוזן
"רשעים ארורים" | האזינו לשיחות הנאצה שהתקבלו במטה ישראל ביתנו
"תחזרו לרוסיה", "יימח שמכם", "תמותו אני עריק גאה": שיחות נאצה, איומים וקללות גזעניות התקבלו במטה מפלגת ישראל ביתנו | האזינו (פוליטי)קובי אטינגר
בן גביר: "למה סמוטריץ' לא מסתדר איתי? כי אני מזרחי, בעל תשובה ועוד כמה דברים" | צפו
בריאיון באולפן 'כיכר השבת' לישי כהן, השר איתמר בן גביר מאשים את שותפו לפוליטיקה הימנית, בצלאל סמוטריץ', בהתנשאות ובזלזול על רקע עדתי ודתי: "אמר שאין לי רבנים. הרב שמואל אליהו והרב דוב ליאור הם לא רבנים? כי אנחנו לא אותו דבר" | הריאיון המלא, הערב ב'כיכר השבת' (פוליטי)ישי כהן