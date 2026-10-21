דרס שוטר עם קטנוע ונמלט | צפו בתיעוד הדרמטי

שוטרי תחנת לוד במרחב שפלה, בשיתוף לוחמי מג"ב מרכז, עצרו בתום מצוד מבצעי ממוקד את החשוד שדרס שוטר בשכונת פרדס שניר בלוד, הפקיר אותו בזירה ונמלט מהמקום.

אתמול הוגשה הצהרת תובע ע"י פרקליטות מחוז מרכז, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש כתב אישום חמור ובקשת מעצרו עד תום ההליכים.

האירוע התרחש ביום שלישי לפני כשבועיים, בשעות הצהריים, במהלך פעילות יזומה של שוטרי תחנת לוד בשכונת פרדס שניר בעיר. השוטרים ניסו לעצור רוכב אופנוע לבדיקה, אולם על פי החשד, הרוכב ניסה להימלט, דרס במהלך מנוסתו את אחד השוטרים והמשיך בנסיעה מבלי להגיש לו סיוע.

כתוצאה מהדריסה נפצע השוטר באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. מיד לאחר האירוע הוזעקו למקום כוחות גדולים של מחוז מרכז, שפתחו בסריקות ובמצוד אחר החשוד תוך הפעלת אמצעים מבצעיים ומודיעיניים.

בתיעוד שפרסמה המשטרה נראה הרגע בו נדרס השוטר על ידי העבריין שהיה רכוב על קטנועו, פגע בשוטר ונמלט מהמקום. התיעוד מתעד את רגעי הדריסה בזמן שהשוטר ניסה לעצור את הרוכב לבדיקה.

בתום המצוד אותר החשוד, תושב לוד בשנות ה-20 לחייו, בסמוך לערי המשולש ונעצר. הוא הועבר לחקירה בתחנת לוד, מעצרו הוארך מעת לעת בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, ובסיומה גובשה התשתית הראייתית הנדרשת.

מפקד תחנת לוד, נצ"מ מידד לביא, מסר בתגובה: "תקיפת שוטרים ועובדי ציבור היא חציית קו אדום שלא ניתן להשלים עימה. אני מגבה באופן מלא את השוטרים הפועלים למען ביטחון הציבור ואכיפת החוק. שוטרי תחנת לוד ימשיכו לבצע את תפקידם באחריות ובנחישות, ללא מורא, למען אכיפת החוק וביטחון הציבור".