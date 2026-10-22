מבזקים נוספים
העתירו בתפילה: מנכ"ל הרבנות הראשית לשעבר יהודה כהן נפצע באורח קשה
המנכ"ל היוצא של הרבנות הראשית, יהודה כהן, אושפז במצב קשה בבית החולים לאחר שנפגע מחפץ כבד שנפל עליו | הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, בקריאה לציבור להרבות בתפילה ולעורר רחמי שמיים לרפואתו השלמה (חרדים)חזקי שטרן
שרב לפני השבת: עלייה בטמפרטורות ורוחות חזקות - מה מצפה לנו בסוף השבוע?
היום החום מתחיל לעלות עם רוחות ערות ואובך בדרום; מחר תחול הכבדה נוספת וייעשה שרבי ברוב האזורים, לצד רוחות מזרחיות חזקות בבוקר | בשבת קודש: הטמפרטורות ירדו בחוף ובשפלה, אך עדיין יהיה חם מהרגיל (בארץ)כיכר השבת
טראמפ מעריך: המערכה מול איראן תסתיים בקרוב מאוד, לא יהיה לה לעולם נשק גרעיני
הנשיא האמריקני בעצרת בחירות: 'השמדנו את יכולת העשרת האורניום' • 'אם לאיראן היה נשק גרעיני היינו יושבים על חבית חומר נפץ' | הדברים המלאים (בעולם)דוד הכהן
הראש"ל הגר"י יוסף: "אל תשחקו באש, אם השמאל יעלה - מה שיש עכשיו זה כאין ואפס; פיקוח נפש"
בכנס בחירות בבית המדרש 'בני הישיבות' בשכונת שמואל הנביא בירושלים, נשא הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף נאום תקיף | בדבריו הזהיר מפני "פיקוח נפש רוחני", תקף בחריפות את השר בן גביר: "הבחורים הספרדים שחושבים להצביע לו - מה בכלל ההוא אמינא" והזהיר מממשלת שמאל: "אם השמאל יעלה הוא יעשה קשיים, מה שיש עכשיו זה כאין ואפס ממה שהם מתכננים" (חרדים)ישי כהן
מהומות באלעד: רימוני הלם הושלכו לתוך ישיבות, לפחות חמישה בחורים נפצעו
עימותים קשים בכניסה לאלעד בעקבות הסגרתו של תלמיד ישיבת 'תורה בתפארתה' לידי המשטרה הצבאית | שוטרים השליכו רימוני הלם לתוך מתחמי הישיבות, ולפחות חמישה בחורים נפגעו באורח קל | רבני הישיבות הוזעקו למקום בניסיון להרגיע את הרוחות (חרדים)קובי רוזן
רוכב אופנוע נפצע בינוני בתאונה בירושלים
רוכב אופנוע בן 24 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בדרך משה ברעם בירושלים במהלך הלילה. בתאונה, שהתרחשה בין רכב פרטי לאופנוע, נפגעו גם שתי נשים מהרכב הפרטי באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני לשלושת הנפגעים, והנשים פונו לבית חולים.קובי רוזן
בנק ישראל צופה צמיחה של 5.6% השנה ו-7.5% ב-2026
בנק ישראל פרסם תחזית כלכלית החוזה צמיחה חריגה של 5.6% השנה ושל 7.5% בשנה הבאה. לפי הערכת הבנק, שיעור האבטלה צפוי לרדת ל-3% והאינפלציה תעמוד על 1.6%.כיכר השבת
“אל תשרפו את הקולות שלכם”: נתניהו במתקפה על וינטר ולייטנר | צפו
בכנס בחירות של הליכוד, ששולב בחגיגת יום הולדתו של ראש הממשלה, הזהיר נתניהו מפני אובדן קולות למפלגות ימין קטנות, תקף את עופר וינטר ואת מוטי לייטנר והאשים את יריביו הפוליטיים בחבירה לשמאל | בנוסף, הציג את זוהראן ממדאני, ארדואן ואויבי ישראל כמי שמעוניינים בהדחתו. (בארץ)קובי ישראל