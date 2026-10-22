בכנס בחירות בבית המדרש 'בני הישיבות' בשכונת שמואל הנביא בירושלים, נשא הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף נאום תקיף | בדבריו הזהיר מפני "פיקוח נפש רוחני", תקף בחריפות את השר בן גביר: "הבחורים הספרדים שחושבים להצביע לו - מה בכלל ההוא אמינא" והזהיר מממשלת שמאל: "אם השמאל יעלה הוא יעשה קשיים, מה שיש עכשיו זה כאין ואפס ממה שהם מתכננים" (חרדים)

ישי כהן