"הוא ברח ברגע האחרון" | הבחורה רעדה אחרי שיחה של 10 דקות 

מבזקים נוספים
חובשת איחוד הצלה הצילה תינוק בן חצי שנה מהלם אנפילקטי
צוותי איחוד הצלה הצילו את חייו של תינוק שפיתח תגובה אלרגית חריפה בפעוטון במועצה האזורית מטה יהודה. החובשת מזל ג'מו הזריקה לפעוט אדרנלין ומצבו התייצב. "הפעוט פיתח תגובה אלרגית חריפה וקשה שסיכנה את חייו. הענקתי לו סיוע רפואי מציל חיים תוך הזרקת כמות מדודה של אדרנלין ומצבו התייצב. אין ספק כי בזכות המענה המהיר ניצלו חייו" מסרה החובשת.קובי רוזן
מנדלבליט בחקירה: לא זוכר למה ניתן לארי הרו עד מדינה
היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט נחקר על ידי עו"ד חדד בעניין ארי הרו. חדד: "רואים שאתה אומר לגבי ארי הרו שאין על מה לתת לו עד מדינה". מנדלבליט אישר: "נכון, בשלב הזה". חדד המשיך: "אז על מה נתתם לו עד מדינה?" מנדלבליט השיב: "אני לא זוכר, מניח שעל תיק 2000". כשנשאל שוב "על מה למען השם נתתם לו עד מדינה?" מנדלבליט חזר: "לא זוכר".כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00אריאל שרפר
"אדוני, זה לא אפשרי": טראמפ חשף שיחה משעשעת עם 'גוגל מפות'
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כבר הספיק לשנות את השם של מספר אתרים ברחבי העולם, כמו אגם אונטריו שהפך מאז בהוראתו ל"אגם אמריקה" | הנשיא החליט שטוב יהיה לקרוא לאוקיינוס האטלנטי "אוקיינוס טראמפ", ואף הרים טלפון לגוגל מפות לשם כך | זו התשובה שהוא קיבל (חדשות)כיכר השבת
טאבלטים, 500 שקל ואלכוהול: הגנב מתל אביב נקלט במצלמות - ונתפס
שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו תושב תל אביב שפרץ למסעדה ברחוב הירקון בתל אביב וגנב כסף מזומן, שני טאבלטים ובקבוקי אלכוהול: בתום החקירה הוגשו אתמול נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים | המשטרה פרסמה את רגעי הפריצה (משטרה)כיכר השבת
שידור חי דרמטי: העיתונאי קפץ למים - והציל נהג מטביעה ברגע האחרון
כתב הטלוויזיה האוסטרלי וויל מארי שידר הצפות בצפון בריסביין, כאשר רכב שטח נתקע לפתע במים ושקע במהירות | העיתונאי ואזרח נוסף שחו לעבר הרכב וחילצו את הנהג רגעים לפני שנעלם מתחת למים | הצלה דרמטית בשידור חי (בעולם)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00אריאל שרפר
דרמה באירופה: מתקפה מיידית נחשפה ברגע האחרון - בזכות AI
הולנד, צרפת, דנמרק ופינלנד השביתו אתרים ושירותים ציבוריים בעקבות גילוי פרצות אבטחה חמורות | מומחים מזהירים כי האקרים כבר מנסים לנצל אותן, ובינה מלאכותית עלולה להאיץ את המתקפות (בעולם)כיכר השבת