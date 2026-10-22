בחור ישיבה מתאר את השנים הקשות שחווה בצל הגזירות הקשות שניחתו בקצב מסחרר על בחורי הישיבות בשנים האחרונות | לאחר כל התיאורים הקשים, הוא פונה לאחיו - החרדים המודרנים ובפיו תחינה אחת - "תגיד לא למפלגה וכן לגדולי הדור" | טור מטלטל וחשוב במיוחד (דעות)

בחור ישיבה