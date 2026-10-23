ראש הממשלה לשעבר תוקף את חוסר המעש של הדרג המדיני • קושר ישירות בין התנהלות נבחרי הציבור לאלימות ברחובות | 'המפתח בדוגמה האישית של ההנהגה' (בארץ)

יאיר טוקר