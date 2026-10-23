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הפלסטינים תיעדו: חילופי אש בזירת הפיגוע | צפו
מחבלים ביצעו הבוקר פיגוע ירי סמוך לצומת יהודה במרחב חטיבת יהודה • מספר פצועים במקום וכוחות צה"ל פתחו במרדף מהיר, בסיומו חיסלו את המחבלים (צבא וביטחון)ב. ניסני
פצוע בפיגוע ירי ביהודה, המחבל נמלט מהמקום
אדם נפצע בפיגוע ירי שבוצע ביהודה. המחבל ברח מהמקום.כיכר השבת
שני מחבלים חוסלו בפיגוע הירי בצומת יהודה
צה"ל מדווח כי שני מחבלים חוסלו בפיגוע הירי במרחב צומת יהודה שבחטיבת יהודה. כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות באזור והוטל כתר על מספר כפרים במרחב.ב. ניסני
פיגוע ירי קשה בצומת יהודה: שני פצועים במצב קשה | המחבלים ניסו לברוח - וחוסלו אחרי קרב יריות
מחבלים ביצעו הבוקר פיגוע ירי סמוך לצומת יהודה במרחב חטיבת יהודה • מספר פצועים במקום וכוחות צה"ל פתחו במרדף מהיר, בסיומו חיסלו את המחבלים (צבא וביטחון)ב. ניסני
פיגוע ירי ליד מחסום תרקומיא: פצועים במקום, מצוד נרחב אחר המחבל
מחבל פתח באש לעבר ישראלים במרחב חטיבת יהודה ונמלט. כוחות רפואה מטפלים במספר פצועים בזירה. כוחות צה"ל פתחו במרדף ונערכים לפריסת חסימות לכיוון חברון
דיווח על פיגוע ירי סמוך לצומת יהודה
צה"ל מדווח כי התקבל דיווח על פיגוע ירי סמוך לצומת יהודה במרחב חטיבת יהודה. הפרטים נבדקים וכוחות צה"ל הגיעו למקום.ב. ניסני
בנט: "זה לא מרפה ממני, המדינה הייתה צריכה לרעוד, כותב מדם ליבי"
ראש הממשלה לשעבר תוקף את חוסר המעש של הדרג המדיני • קושר ישירות בין התנהלות נבחרי הציבור לאלימות ברחובות | 'המפתח בדוגמה האישית של ההנהגה' (בארץ)יאיר טוקר
שני צעירים נפצעו בתאונה עצמית באשדוד
שני צעירים בני 18 ו-19 נפגעו בתאונה עצמית בדרך ניר גלים באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי במקום ופינו אותם במצב קל לבית החולים אסותא.קובי רוזן