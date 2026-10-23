מבזקים נוספים
הרמטכ"ל בהערכת מצב: "מצאנו תחמושת רבה ברכב - מנענו פיגוע חמור" | הנס בזמן הפיגוע הקשה
רב-אלוף זמיר קיים הערכת מצב בעקבות פיגוע הירי בצומת יהודה • אישר כתר מלא על חברון והגברת מעצרים | "הלוחמים מנעו פיגוע בהיקף נרחב", סיפר הרמטכ"ל, שפירט על אמצעי הלחימה ברכבם של המחבלים - והתוכנית שלהם לפיגוע משמעותי (צבא וביטחון)ב. ניסני
צה"ל תקף בית במחנה נציראת ברצועת עזה לאחר התרעת פינוי
צה"ל תקף לפני זמן קצר את בית משפחת חמד במחנה 1 בנציראת שבמרכז רצועת עזה, לאחר שהתריע על פינוי המקום. בעקבות התקיפה פרצה דליקה גדולה במקום.קובי אטינגר
צה"ל ושב"כ חיסלו את ראש ארגון הטרור ועדת ההתנגדות בח'אן יונס
צה"ל ושב"כ חיסלו אתמול במרחב ח'אן יונס את רמדאן מחמד אשחאדה דיאב, ראש ועדת ההתנגדות העממית בח'אן יונס. דיאב חוסל בתקיפת כטב"מ מעט אחרי השעה 13:00 באזור קרארה בצפון ח'אן יונס. ועדת ההתנגדות העממית הוא ארגון טרור פלסטיני שהוקם בשנת 2000, מקושר לחמאס, חיזבאללה ואיראן. מחבלי הארגון לקחו חלק בפשיטה ב-7 באוקטובר, רצחו וחטפו אזרחים וחיילים. לאורך המלחמה הארגון ביצע מתווי טרור רבים נגד כוחותינו בשיתוף פעולה עם חמאס.קובי אטינגר
ארה"ב: מצור על איראן מנע ייצוא נפט בשווי 25 מיליארד דולר ב-100 ימים
פיקוד מרכז של צבא ארה"ב ציין היום 100 ימים למצור על איראן. לפי הנתונים, בתקופה זו נמנע ייצוא נפט איראני בשווי של כ-25 מיליארד דולר.קובי אטינגר
טראמפ: הכינו באיראן מכה קשה ונשקול להמשיך
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר על המלחמה נגד איראן: "הכינו בהם מכה קשה מאוד, וייתכן שנמשיך להכות בהם עוד קצת".קובי אטינגר
פיגוע ירי בכניסה הצפונית לחברון: שני מחבלים חוסלו, 5 פצועים
שני מחבלים חוסלו הבוקר לאחר קרב יריות שנמשך דקות ארוכות בכניסה הצפונית לחברון. מד"א דיווח על 5 פצועים ישראלים, מתוכם 2 במצב אנוש. המחבלים הגיעו ככל הנראה ברכב עם לוחית זיהוי ישראלית ועשו שימוש בנשק מסוג M-16.קובי אטינגר
רוכב אופנוע בן 70 נפצע בתאונה בכביש 40 ליד מצפה רמון
גבר כבן 70 נפצע במצב בינוני בתאונת אופנוע בכביש 40 סמוך למצפה רמון. הדיווח התקבל במוקד מגן דוד אדום בשעה 07:23. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים סורוקה עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
צה"ל הזיז את הקו הצהוב מערבה במרכז רצועת עזה
מקורות פלסטיניים מדווחים כי כוחות צה"ל הזיזו הלילה את הבטונדות הצהובות מערבה אל מערב בית הקברות של הכפר מצדר במרכז רצועת עזה, תחת חיפוי ארטילרי. הבוקר תועדו הבטונדות במיקומן החדש.קובי אטינגר