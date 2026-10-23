מבזקים נוספים
דרמה באוויר: טיסת אל על נחתה בפריז - הוקמו בית כנסת וחדר אוכל כשר
דרמה בדרך לארה"ב הסתיימה בדאגה לצרכי הדת: טיסת אל על שהייתה בדרכה לניו יורק נאלצה לבצע נחיתת חירום בפריז | לצד פינוי הנוסעים למלון, בחברה הקימו מעטפת עבור הציבור החרדי - כולל מזון כשר, חדר אוכל נפרד, מניין עם ספר תורה וליווי של רב מקומי (חרדים)
מפלגת אח״י פורשת: נתניהו הצליח למנוע שריפת קולות בימין
הרב אברג׳יל הודיע על הסרת המועמדות לאחר לחץ כבד מהליכוד • נתניהו וקיש הובילו משא ומתן אינטנסיבי בימים האחרונים | הישג נוסף למניעת שריפת קולות (פוליטי מדיני)קובי ישראל
מפקד פיקוד המרכז: הבוקר נמנע פיגוע קשה, שני לוחמים נפלו
מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מסר כי הבוקר נמנע פיגוע קשה נגד אזרחים בזכות גבורת לוחמי צה"ל. בהתקלות נפלו שני לוחמים. "היום לוחמי צה"ל מנעו בגופם פיגוע קשה נגד האזרחים" אמר בלוט. צה"ל יוצא לפעולת סיכול משמעותית במקביל להטלת כתר על חברון וחלחול. דובר צה"ל הוסיף: "בזכות גבורת לוחמי צה"ל - הבוקר נמנע פיגוע קשה נגד אזרחי מדינת ישראל".ב. ניסני
מפלגת אח"י של הרב אברג'יל צפויה לפרוש מהמירוץ לבחירות
מפלגת אח"י בראשות הרב אברג'יל צפויה לפרוש מהמירוץ לבחירות לאחר לחץ כבד שכלל שיחת זום עם ראש הממשלה נתניהו ועלייה לרגל של רבנים.כיכר השבת
הותרו לפרסום: שני חללי צה"ל נפלו בקרב בצומת יהודה
הותרו לפרסום שמות שני חללי צה"ל שנפלו בקרב בצומת יהודה שבחטיבת יהודה: סמ"ר רון יונתן רויטמן, בן 23 מאשקלון, מפקד כיתה בגדוד ארי (775) בחטיבת החילוץ, וסמל יובל שי סוילם, בן 20 מהוד השרון, לוחם בגדוד ארי (775) בחטיבת החילוץ. ההודעה נמסרה למשפחות.כיכר השבת
שני חיילים נהרגו בקרב בעזה, שלושה נוספים נפצעו קל
צה"ל הודיע על נפילת שני לוחמים: סמ"ר רון יונתן רויטמן וסמל יובל שי סוילם. באותו אירוע נפצעו שלושה לוחמים נוספים מהגדוד באורח קל, פונו לבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.ב. ניסני
פיגוע ירי בסמוך לפריז: גבר צרפתי פתח באש לעבר מוסלמים; אדם אחד נהרג
משרד הפנים הצרפתי הודיע על פיגוע ירי שהתרחש בצרפת בעיירה טראפ לא הרחק מפריז | לפי דיווחים ראשוניים, החשוד הסתובב עם רכבו בין מספר שכונות ופתח באש לעבר תושבים מוסלמים | אדם בן 26 נהרג וילדה בת 12 נפצעה באורח אנוש (חדשות)כיכר השבת
מגמה מפתיעה בשטח: החיבור בין הציבור החרדי לנעם לישראל מתרחב ובא לידי ביטוי בסקרים
סקר עומק של המפלגה חושף נתון של 2.7% שמצביעים למפלגה לצד 6.5% ששוקלים ברצינות להצביע ל"נעם לישראל" | בשבועות האחרונים קיבל ח"כ אבי מעוז ברכות משורה של רבנים בולטים במגזר החרדי, בהם האדמו"ר מפיטסבורג והגר"ד כהן, חתנו של הגאון הרב מאיר מאזוז זצ"ל, שהביע תמיכה רשמית במפלגה וקרא להצביע לה | מאחורי החיבור עומד בסיס ערכי משותף, העמידה לצד עולם התורה של ח"כ מעוז והסיוע לערים החרדיות (חדשות)מישאל לוי