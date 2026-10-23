ילד בן 12 נפצע במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בעת שרכב על קורקינט חשמלי בדרך הים פינת שלמה המלך בחיפה. הדיווח התקבל במוקד מגן דוד אדום בשעה 14:44. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים רמב"ם עם חבלה רב מערכתית.

קובי רוזן